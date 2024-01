Amici 23, Mew e Matthew avvistati dopo l’uscita di scena/ S’infittisce il mistero: non é un addio ufficiale?

Amici 23: Matthew e Mew sono avvistati, dopo “l’addio” al talent show

Matthew e Mew, tra i talenti del circuito canto di Amici 23, sono protagonisti di un avvistamento dopo essere usciti di scena lasciando il talent show, per il grande sconforto del joint fandom. In seguito ad una crisi personale e artistica di Matthew dovuta alla bassa posizione nella classifica della gara di canto cover giudicata dai professori e il conforto per lui dell’amata compagna, la coppia di cantautori esteticamente perfetta per una favola moderna degna di impennate in ascolti TV-(entrambi fisicamente skinny, biondi con gli occhi azzurri)- lascia Amici 23. I motivi legati ai presupposti due ritiri?

Almeno per il momento il daytime di Amici 23 datato 9 gennaio 2024, sulle reti Mediaset , si limita ad attenzionare che i due cantautori abbiano lasciato Amici per motivi personali, senza snocciolare i dettagli dell’uscita di scena. E tra le ipotesi formulate dalla teoria del web, in particolare tra i fan attivi via social di Amici, c’é chi sospetta che l’uscita sia per dei controlli medici e/o una sospetta gravidanza top secret. Anche se via social lei darebbe il like in favore agli internauti a sostegno di un motivo di entità seria, che non sarebbe necessariamente legato ad una fuga d’amore di coppia, come il presunto gesto di sacrificio di Mew che seguirebbe Matthew al ritiro volontario perché finito in crisi, o per l’appunto una gravidanza clandestina. E, intanto, mentre “Se Mew” diventa uno dei thread di discussione in tendenza via social X, a prima firma Il sussidiario.net é da attenzionarsi lo scatto di un avvistamento odierno di Matthew e Mew, intravisti all’uscita dal talent show prendendo un taxi nei pressi della Stazione Tiburtina. A pubblicare lo scatto che con tanto di orario, è l’account social @delia_fiumano che segnala :“La foto è stata scattata oggi alle 13:16. Io non ci ho parlato perché anche io stavo prendendo un taxi. Spero che stiano tornando in casetta“.

Matthew e Mew, protagonisti di un ritiro provvisorio?

Insomma, Matthew e Mew potrebbero scoprirsi protagonisti di un’uscita di scena momentanea, nell’ipotesi in cui i due tornassero da re-entry al talent show, come accaduto nel caso di Beatrice Luzzi rientrata nella Casa dopo aver lasciato il Grande fratello, nel segno del lutto per la morte del padre architetto, Paolo Luzzi.

E tra le ipotesi sollevate dalla teoria web tra la preoccupazione e la curiosità dei fan dei due, sui motivi legati all’uscita di scena, c’é la possibilità che Mew abbia sacrificato il suo percorso di studio del canto intrapreso in TV, tra i risultati edificanti. Come la prima posizione nella classifica della gara canto, giudicata da professori o i giudici esterni. Questo, per amore del piccioncino Matthew, che una volta finito in crisi per effetto dei risultati non di certo brillanti e gli up and down, fino al basso posizionamento nella classifica di canto stilata in puntata con tanto del giudizio critico dell’ex maestro Rudy Zerbi ad Amici, potrebbe essersi spinto al ritiro, portando la cantautrice a seguirlo.

