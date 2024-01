Amici 23, Mew e Matthew choc: “Non stanno bene…”/ Luca Jurman lancia l’allarme!

Amici 23, il caso Matthew e Mew si tinge di giallo: parla Luca Jurman

Matthew e Mew sono la coppia del nuovo caso televisivo di Amici 23, che si infiamma con un allarme choc a cui presta voce Luca Jurman. Nel consuetudinario appuntamento tenuto in diretta su Twitch, discutendo con gli utenti online, dell’uscita di scena dei talenti biondi dal talent show di Maria De Filippi, Luca Jurman trova l’occasione di dare voce a molti, soprattutto a chi vorrebbe sincerarsi che i ritirati stiano bene. E a chi dell’occhio pubblico rivendica il diritto di conoscere, possibilmente nei particolari, la motivazione legata all’addio dei beniamini ormai popolari, Matthew e Mew, tanto amati dagli spettatori fedeli del talent show. Questo, peraltro con un’accusa sibillina al talent show. Ossia di aver sfruttato i ragazzi con microfoni e telecamere sempre accesi sulla vita di Mew e Matthew in tutto il loro percorso ad Amici, per poi liquidare l’esperienza di studi dei due in una manciata di secondi. E il riferimento della contestazione di Luca Jurman é alla puntata domenicale datata 14 gennaio di Amici 23. Dove la conduttrice, Maria De Filippi, riprendendo il messaggio mandato in onda nella fascia TV e streaming Mediaset del daytime settimanale ha dichiarato ritirati per “motivi personali” Mew e Matthew.

Nulla di aggiuntivo é dato sapere. Eppure, però per l’intervento di Luca Jurman il non esporsi nei particolari del caso da parte della produzione del talent, inclusi i due cantanti uscenti, dovrebbe destare un sospetto dell’occhio pubblico. Vale a dire che il caso del ritiro abbia a che fare con qualcosa di entità seria e anche grave. Con allusioni alle condizioni di salute generale del ragazzi di Amici 23.

Luca Jurman registra online un clamoroso aneddoto

“Scandalo… due ragazzi che escono in sei secondi… due ragazzi che sono stati scelti e spariscono… non si sa perché… questa é l’attenzione data alla scelta di due ragazzi” é in sintesi, tra le righe dell’intervento, l’esordio della contestazione di Luca Jurman sull’affaire Mew e Matthew. Poi, l’intervento, ora virale in un video condiviso online via social dai fan dell’ex insegnante di canto ad Amici, si fa via via più preoccupante. Questo quando il vocal coach accenna ad un aneddoto clamoroso, alla luce di cui Matthew e Mew potrebbero rivelarsi vittime di un malessere, forse un meltdown psicofisico accusato per via dell’esperienza conclusa. “C’é un diritto di sapere…cribbio… uno vuol sapere questo ragazzo come sta e non sta…”, rimarca Luca Jurman per poi proseguire sibillinamente lasciando alludere che anche per effetto del programma e le sue dinamiche ci siano casi di disagi importanti tra i ragazzi di Amici con tanto di sfoghi dei genitori, in riferimento al caso Matthew e Mew-… “qualche genitore di qualcuno mi ha contattato…Non dico chi, cosa, né perché…non lo voglio dire, devono essere loro a dire… -aggiunge mantenendo misteriosa la live-ma non é gente che sta proprio bene, dopo questa cosa qui. Non stanno bene”. Quindi il riferimento al silenzio mediatico tenuto su Mew e Matthew: “E allora perché non bisogna sapere dove sono, come stanno? Se stanno bene o stanno male?”.

Insomma, il ritiro di Matthew e Mew comincia a tingersi di giallo con l’intervento finito virale di Luca Jurman, in un video sul re dei social cinese TikTok.

Che Matthew e Mew si siano visti costretti al ritiro per un malessere cominciato al talent show? Il popolo nel web comincia a chiederselo. Certo é che, intanto, prosegue il silenzio mediatico delle parti coinvolte, Matthew e Mew da un lato e la produzione di Amici dall’altro. Mentre il joint fandom della coppia di cantanti chiede a gran voce, via social in primis, di avere notizie dei beniamini ora che sono fuori dalla gara di Amici 23.

