Amici 23, Mew vince il primo singolo “Mercoledì mai”/ L’annuncio divide il web

Amici 23, Mew si aggiudica l’upgrade di primo inedito prodotto

Mew, insieme a Matthew, raggiungono l’upgrade del primo singolo prodotto, che nel caso della cantante di Amici 23 porta il titolo di “Mercoledì mai”. Ha in comune l’iniziale del debut single che dà il via al debutto in musica della cantante allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 23 di Maria De Filippi, Mew. Questo, il nome della cantautrice dal look iconic, che per il web si direbbe ispirato a quello di una star di Anime e/o Manga. E intanto, nel daytime dello slot TV pomeridiano di Amici 23, Mew riceve la comunicazione della proposta di produzione di Mercoledì mai, da parte del producer che decide di puntare sull’inedito della giovane icona dalla tinta multicolore di Amici 23.

In un videomessaggio che annuncia la proposta di upgrade, é il producer Sixpm a rendere notizia alla cantautrice dagli occhi di ghiaccio e papabile erede della mentore Lorella Cuccarini nello showbiz made in Italy: “Ho sentito un po’ di tuoi brani.. mi è piaciuto molto in particolare un brano, Mercoledì mai.. ho deciso di produrlo”.

Il producer fa ricadere la scelta su Mercoledì mai

Insomma il producer fa la scelta nel repertorio degli inediti che Mew presenta al cospetto dell’orecchio pubblico di Amici 23. E la cantautrice in corsa reagisce visibilmente entusiasta, al grido di: “Che figata, grazie” è la reazione a caldo spiazzata di Mew, che dopo aver ascoltato la prima stesura del pezzo fatta da Sixpm fa i salti di gioia, mentre nel web si registra un tripudio di interazioni degli internauti. Al di là dei consensi dei fan, d’altro canto per la giovane concorrente di Amici 23 si segnalano anche critiche avvelenate, che giungono da parte degli haters. Per i più dei quali ritengono che la cantante non sia all’altezza dell’upgrade di primo singolo prodotto ad Amici 23.

E tra le reaction social al momento dell’annuncio, c’é anche il sentiment romantico dei telespettatori emozionati dalla volontà di Mew di condividere la gioia per il primo inedito prodotto al rilascio di singolo, con l’amato Matthew.

Il produttore Sixpm ha deciso di lavorare con Mew sulla produzione del suo inedito "Mercoledì mai" e dopo averlo ascoltato insieme… #Amici23













