Amici 23, Mida e Gaia De Martino: é triangolo con Umberto Gaudino?/ il gossip bomba!

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida e Gaia De Martino sono sempre più vicini: esplode il gossip d’amore!

Mida e Gaia De Martino vivono un momento difficile nella loro liaison amorosa avviata ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto trapela tra le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23, datata 10 dicembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, fornite online da Amici news e Superguida TV.

La nuova puntata del talent show, per la quota gossip tra le dinamiche di Amici 23,

vede Kumo sostenere nel ballo lo stesso compito che la settimana precedente veniva assegnato a Dustin Taylor e riceve una insufficienza da parte di Emanuel Lo. Quindi la maglia gli viene sospesa e deve tornare in casetta e lasciare lo studio di Amici 23.

Nicholas Borgogni si sottopone allo stesso compito e non prende alcuna insufficienza. Ad assegnare il compito che settimana scorsa Emanuel Lo aveva dato a Dustin è Alessandra Celentano, che mette in discussione sulla stessa prova anche l’ultimo classificato alla gara di ballo Simone Galluzzo e Giovanni Tesse, ma quest’ultimi due non lo eseguono.

Gaia e Mida danno vita al poliamore, ad Amici 23?

Gaia De Martino, poi, esegue il compito assegnatole della Celentano. A dimostrarlo è Isobel Fetiye Kinnear. La maestra la riempie di complimenti, al grido di: “Sei una guerriera“. Lucia Ferrari esegue il compito assegnatoli dalla Celentano, anche se non soddisfa l’aspettativa.

Lorella Cuccarini infiamma la competizione del circuito canto con Anna Pettinelli per il compiuto assegnato da quest’ultima all’allievo Mida con canzone de Il Volo, canzone poi eseguita egregiamente da Petit.

Il momento del battibecco si estende tra gli insegnanti di ballo quando Raimondo Todaro ridà la maglia a Nicholas Borgogni dopo l’esecuzione del compito voluto dalla Celentano, mentre Emanuel Lo non la riconsegna a Kumo e lo manda in casetta. La Celentano sostiene che Kumo sia più bravo di Nicholas e quindi meritevole della maglia a discapito di quest’ultimo. Un commento che scatena il dibattito tra i prof di ballo.

Gaia e Mida sono sempre più complici.

Mida manda baci a Mew quando lei si siede dopo la presentazione del nuovo inedito. Che sia il preludio ad un nuovo triangolo amoroso? Nel frattempo, il triangolo potrebbe rivelarsi un quadrilatero, dal momento che Mida si palesa visibilmente geloso verso Gaia, rispetto ad un paso doble che lei sostiene ad Amici 23 con il ballerino professionista Umberto Gaudino. Sempre per la quota gossip di Amici 23, Holden e Mida giocano a Bottle flip e il primo sembra essere completamente impedito.

Nella stessa puntata di Amici 23, la prova Oreo é vinta da Holden e il premio Marlú va consegnato a Nicholas Borgogni. Questo, mentre Ayle riesce a vincere la sua sfida contro lo sfidante esterno…

