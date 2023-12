Amici 23, Mida e Gaia De Martino una nuova coppia?/ Petit li sorprende a letto e…

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida e Gaia De Martino sono sempre più vicini e complici

Mida e Gaia De Martino sono la preannunciata nuova coppia di Amici 23, dal momento che Petit li sorprende mentre sono in atteggiamenti intimi e a letto, insieme. É parte integrante di quanto trapela al rinnovato daytime di Amici 23, datato 4 dicembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Un momento televisivo in cui Petit registra un’insolita invasione di campo in una delle camere della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti ad Amici 23. E il cantautore di Napoli sorprende, all’occasione, il cantante competitor Mida e la ballerina Gaia De Martino mentre l’uno é disteso di peso sull’altra su un letto singolo e i due si scambiano una serie di effusioni, tra baci e abbracci.

Mida riceve un arduo compito: la reaction

“Patatoni… ma che so sti due guaglioni?!? – é la First reaction choc di un Petit visibilmente sorpreso alla visione delle effusioni dei due piccioncini nella casetta di Amici 23. Il cantante di Che fai si chiede quindi in quali termini i due compagni si starebbero frequentando: “una nuova storia ?”. ” Ma quanto sei convinta che non é una nuova storia?”, incalza quindi Gaia, Petit, sul rapporto con Mida, sempre più intimo. “Ma che ne so…io non prevedo”, fa sapere la ballerina particolarmente intimidita.

E, intanto, mentre é al vertice della classifica dei cantanti di Amici 23, per il volume di streaming in riproduzione di ascolti su Spotify Italia, relativamente al rilascio dei primi singoli del talent show, Mida é chiamato ad un compito. Anna Pettinelli chiama l’allievo di Lorella Cuccarini all’esecuzione di una cover sulle note di Grande amore di Il volo, alla gara della puntata domenicale di Amici 23. Questo, dopo che Mida ha indispettito la maestra in occasione di una prova all’ultima puntata domenicale: “Ti sei divertito con il dissing … Vediamo ora se sai cantare i pezzi romantici a voce piena… e ti tocca cantare senza fare il furbetto, senza abbassare il tono…”. “Rifiuto”, fa sapere anzitempo Mida.

Questo, mentre nel circuito ballo é Giovanni Tesse a dirsi in difficoltà..

