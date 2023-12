Amici 23, Mida rischia: Anna Pettinelli lo sfida con un compito/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida riceve il compito di canto di Anna Pettinelli

Tra i cantautori in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, Mida vive un momento di sconforto dettato dal compito assegnatogli da Anna Pettinelli. É quanto si rileva della situazione di rischio di Mida, nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 14 dicembre 2023, relativamente ad un bivio per il cantautore. Si tratta della comunicazione di Anna Pettinelli che chiama Mida all’esecuzione di una performance a scelta tra il compito da lui rifiutato in precedenza, la cover di Grande amore de Il volo, o in alternativa l’esecuzione di una esibizione da crooner che strizzerebbe l’occhio al re del genere più intimista, Michael Bublé.

“Se stai leggendo questa lettera stai scappando dall’assegnazione…-fa sapere Anna Pettinelli a Mida nella comunicazione che in alternativa al compito rifiutato propone un nuovo compito -il crooner canta canzoni sentimentali e per questo compito niente barre in aggiunta alla canzone originale, niente variazioni in musica e testo e niente autotune …”. La reaction di Mida? “Io ti dico che già lo rifiuto“.

Lorella Cuccarini invita Mida ad avere autostima del suo talento, ad Amici

Dopodiché, vista la chiamata del compito di Anna Pettinelli nelle due versioni opzionali, forse non proprio pronto a rischiare e a mettersi alla prova Mida si prepara per la gara della puntata domenicale, quando ha un crollo con la vocal coach alle prove. “Tutto l’impegno che ho messo …io vengo dal rap e mi sono fatto un cu*o così…poi non sono il più bravo e ma chi se ne frega…”, sfoga la sua rabbia l’allievo cantautore ad Amici 23.

Dopodiché, la maestra di canto Lorella Cuccarini convoca Mida, per esortarlo ad avere autostima e consapevolezza del suo talento, per poter affrontare il compito di canto assegnatogli dalla maestra avversa nella gara dei talenti di Amici 23.

Questi, mentre insieme a Mida la quota di canto Amici 23 supera la competitor quota Amici 22 nella gara degli streaming su Spotify Italia…

La prof Cuccarini, viste le insicurezze di Mida, ha qualcosa da dirgli #Amici23













