Amici 23, Mida rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida in una cover a prova di scrittura barre/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida rischia l’eliminazione? Arriva la dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli

Mida é tra i candidati al più alto margine di rischio eliminazione, tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, per via di Anna Pettinelli . Così come emerge nel daytime di Amici 23, in onda il 9 gennaio 2023 sulle reti TV e streaming di Amici 23.

La voce speaker radiofonica sulle frequenze radio RDS mette in discussione il talento del cantautorato di Mida, indirizzandogli una dichiarazione di sfida a prova di scrittura creativa delle barre a suon di note musicali.

In una comunicazione epistolare Anna Pettinelli critica Mida, tacciandolo di banalità nella resa di scrittura musicale, sulla base del lavoro e lo studio ad oggi svolti al talent show, ormai prossimo alla fase serale. Quindi, Anna Pettinelli sfida Mida, in un invito ad esibirsi alla nuova puntata domenicale di Amici 23, sulle note di un pezzo classico cult nella storia della canzone italiana, Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Ed é presto attenzionata la reaction del cantautore, già certificato disco d’oro FIMI/Gfk, per le vendite del primo singolo lanciato al talent, Rossofuoco.

Mida riceve un suggerimento dall’insegnante mentore di canto Lorella Cuccarini, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Mida accetta la sfida, seppur palesandosi certo di non poter far cambiare idea alla insegnante avversa. Questo, proponendosi di rivisitare il brano cult a suo modo. E in un confronto con l’allievo ad Amici, la maestra Lorella Cuccarini consiglia, poi, a Mida di dedicare la sua produzione alla madre.

Che Mida possa lavorare sulla base dei suggerimenti della mentore, Lorella Cuccarini? Nel frattempo, per il circuito ballo di Amici di Maria De Filippi a risultare alquanto in crisi é la ballerina Marisol Castellanos, sentendosi non valorizzata dalle scelte artistiche e di studio della mentore, Alessandra Celentano.

