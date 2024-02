Amici 23, Nahaze é fuori dal serale?/ La sentenza di Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze é un balia della crisi: che succede, prima del serale?

Nahaze vive un momento di crisi personale artistica, dal momento che non ha ancora ottenuto l’ambita maglia dorata, mentre si avvicina il via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Così come si evince dal daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Nahaze chiede e ottiene un confronto con la maestra di canto, Anna Pettinelli, in quanto si sente lasciata in sospensione di giudizio. Come se la mentore non avesse intenzione di darle la maglia di accesso al serale di Amici 23, non credendo nel suo talento.

Nahaze non é ammessa al serale?

Nahaze si sente messa ai margini della classe canto, da qui quindi la decisione di parlare alla sua mentore e insegnante, ad Amici 23:

“Ma io volevo parlare con te, per inquadrare la situazione… io non sto capendo -fa sapere Nahaze, al confronto cercato con Anna Pettinelli -, mi sono sentita un po’ tartassata… anche ieri… sentirmi tra i più scarsi… Ma io non mi sento così male” attenziona il suo sentiment fatto di up & down, Nahaze.

“Non voglio che si arrivi alle ultime puntate e non ci siano più le maglie -fa sapere Nahaze, nello sfogo, poi, ancora, in confidenza con mentore e voce speaker RDS, che prontamente rassicura l’allieva rispetto ad un margine di possibilità che la giovane possa agguantare la maglia per l’accesso al serale di Amici 23: ” ho visto una crescita in te e ho bisogno del tempo”.

Insomma, mentre si attende la selezione dei quindici concorrenti ammessi al serale del talent show di Maria De Filippi, Nahaze potrebbe non rivelarsi tra i prescelti di Anna Pettinelli, mentre anche lo stesso compagno di team, Ayle, potrebbe non confermarsi alla nuova fase del talent show.

