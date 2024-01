Amici 23: Nicholas Borgogni in crisi/ La dedica di Elena D’Amario é una frecciatina ad Alessandra Celentano?

Amici 23 di Maria De Filippi: Elena D’Amario si schiera, dopo la critica di Alessandra Celentano su Nicholas Borgogni

Nicholas Borgogni vive un delicato momento di crisi, artistica e personale, al talent show di Amici 23, dove però può contare sul supporto di Elena D’Amario. La ballerina professionista nel cast dell’edizione corrente di Amici di Maria De Filippi, il programma delle arti canto e ballo in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, ha deciso di destinare una dedica social all’allievo ballerino in corsa nella competizione, il quale é finito in crisi dopo le ennesime critiche di Alessandra Celentano.

“Tutto questo é per me assurdo”, si lascia andare allo sfogo Nicholas Borgogni quando, nella rinnovata puntata domenicale di Amici 23 -del 14 gennaio 2024- é tacciato dalla maestra di danza Alessandra Celentano di una performance pessima sul palco, eseguita totalmente “en-dedans”. A partire dalla “schiena bloccata”, che si rileva tra i difetti nello staging del ballerino, al cospetto del giudizio della Celentano. Non a caso, una volta rientrato nella casetta dei talenti di Amici 23, poi, Nicholas Borgogni vive un momento di sconforto, fino a minacciare il ritiro in confidenza con alcuni compagni, che tentano invano di tirargli su’ il morale. Come in particolare la ballerina Marisol Castellanos, che in particolare si scusa per il mancato intervento a difesa di lui in puntata, e Sarah Toscano.

E, intanto, arriva anche l’intervento di supporto della ballerina professionista Elena D’Amario. Uno stato social che, per una larga compagine dell’occhio pubblico attivo in rete, si direbbe essere al contempo anche un messaggio critico rivolto ad Alessandra Celentano, perché rea di aver provocato la crisi di Nicholas Borgogni.

Il messaggio di Elena D’Amario per Nicholas Borgogni

“Ti ho voluto bene veramente” di Marco Mengoni, questa é la dedica che Elena D’Amario destina a Nicholas Borgogni. Vale a dire il video condiviso su Instagram dalla ballerina, che la immortala mentre esegue un passo a due con l’allievo ballerino sul palco di Amici 23. Ma non é tutto. Perché a corredo del filmato, poi, spunta la caption contenente un messaggio particolarmente intenso, che per i più tra gli internauti si impone come il nuovo attacco alla maestra Alessandra Celentano, oltre che le parole dedicate a Nicholas Borgogni. Uno stato social che vedrebbe, pubblicamente , Elena D’Amario schierarsi dalla parte di Nicholas Borgogni e contro Alessandra Celentano.

