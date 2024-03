Amici 23: Nicholas Borgogni nel mirino di Anna Pettinelli/ Il ballerino diventa una furia: “Ma cosa vuole?”

Amici 23, il serale si accende: la critica di Anna Pettinelli contro Nicholas Borgogni

Nicholas Borgogni finisce nel mirino di Anna Pettinelli, ancor prima che inizi la fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Ebbene sí, il via della fase serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi é previsto per la fine del corrente mese di marzo 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, e intanto nel rinnovato daytime di Amici 23 datato 15 marzo 2024 la maestra di canto esorta i componenti della sua squadra a credere che gli avversari siano “battibili”.

La sfida a tre squadre, tra i talenti ballerini e cantanti sostenuti dai loro insegnanti in corsa al serale di Amici 23, sembra preannunciarsi infuocata dal momento che Anna Pettinelli dal circuito canto sentenzia sul competitor ex allievo ballerino del collega caposquadra Raimondo Todaro e ora membro del team capeggiato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Nicholas Borgogni, e la replica del giovane arriva altrettanto avvelenata.

Nicholas Borgogni al contrattacco…

Se per Raimondo Todaro, al di là del “tradimento“, subito con il passaggio alla squadra di Emanuel Lo, Nicholas Borgogni avrebbe carisma, per Anna Pettinelli il giovane si direbbe limitato al ruolo di un buon porteur: “O fa le prese o non fa altro”.

“Ha presenza, fisicità e carisma. Forte nei suoi punti di forze e debolissimo in quelli deboli. Tecnicamente per quanto migliorato, rimane più indietro di tutti”, prosegue Raimondo Todaro. Ma il maestro trova in dissenso la compagna di squadra Anna Pettinelli, che trova esagerate le parole del coreografo.

E non può mancare la reaction di Nicholas Borgogni, non appena apprese le parole della maestra di canto: “La Pettinelli che programma ha guardando comunque? Carisma, che io non abbia carisma…cioè voglio dire. Ma poi cosa vuole scusa? Con che cattiveria… La Pettinelli comunque… non ci siamo proprio, secondo me. Che parlasse dei suoi allievi, non di me… del canto. Ah forse perché sono nella squadra con la Cuccarini? Ha detto tre cose tutte fuori luogo”.

Nel frattempo, intanto, arriva ad Amici 23 la giudice esterna Laura Valente…











