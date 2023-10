Amici 23, Nicholas Borgogni un ritiro annunciato?/ Raimondo Todaro rischia l’allievo: “Mi sento ridicolo…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni fuori dal talent per il corpo?

Nicholas Borgogni, tra i venti allievi in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, ha l’ennesima crisi tra le mura della scuola, e il momento “no” sembra il preludio ad un possibile ritiro dalla scuola delle arti. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro si palesa intollerante al content del talent show, alle prese con i preparativi per la puntata domenicale di Amici 23 datata 8 ottobre, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Questo mentre Mew riceve un trattamento speciale al talent show…

Intanto, risulta al giovane piuttosto ostico il compito assegnatogli dalla maestra avversa, Alessandra Celentano. Una choreo volta a mettere in risalto il fisico da “non ballerino” dell’allievo di Raimondo Todaro, in corsa ad Amici 23. Per la tenuta maestra di danza classica Nicholas Borgogni non meriterebbe il banco di studio del ballo, in primis per le linee fisiche che a detta di lei non sarebbero corrispondenti ai canoni richiesti per un étoile.

Per Nicholas il compito vuole essere una provocazione della maestra che lo ridicolizzerebbe sul piano fisico. Tanto che nel daytime che precede la puntata domenicale di Amici 23, Nicholas Borgogni vive un momento di impasse, minacciando un ritiro dalle scene nella preoccupazione destata ai fan attivi via social: “non sto bene sul palco…- fa sapere provato l’allievo al preparatore in sala-prove, che gli fa eco- “sul palco eri tutto in anticipo a otto – e il possibile ritirato quindi rincara la dose- “perché mi sento ridicolo in tutto, in difficoltà a portare cose cosí, non mi sento bene”.

Nicholas Borgogni non supera la prova, ad Amici 23?

Insomma, il ballerino allievo di Raimondo Todaro non é certo di portare a casa il compito e teme di fare perdere al prof il confronto con la prof.ssa avversa. Il preparatore ad Amici 23, intanto, spinge io giovane a reagire, in alternativa non si esclude il rischio dell’eliminazione dal talent show: “mi viene da consigliarti se reagisci così é come se non avessi fatto nulla… se tu dovessi reagire cosi sono punti che dai contro te… quindi travestiti da figo e la facciamo”.

