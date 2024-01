Amici 23: parte la gara inediti di canto tra Martina, Lil Jolie e Sarah/ La classifica determina l’eliminata?

Amici 23, ha inizio la gara tra gli inediti di canto

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, con una gara nella gara di canto aperta tra Martina Giovannini, Sarah Toscano e Lil Jolie. Così come emerge nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 25 gennaio 2024.

Le tre allieve cantanti sono chiamate a sfidarsi in una esibizione a testa sulle note dei rispettivi nuovi inediti, promossi all’upgrade di nuovi singoli, nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi. E al cospetto del giudice esterno e noto cantautore nonché esperto di musica, Ermal Meta, le tre allieve cantanti di Amici 23 presentano i nuovi progetti musicali, sfidandosi in musica. Infiammando, quindi, la competizione già infuocata tra i talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Al termine delle esibizioni dei nuovi inediti di Amici 23, Ermal Meta stila una nuova classifica che vede in testa Sarah Toscano, allieva di Lorella Cuccarini, con il voto 7+, raggiunto insieme al singolo Mappamondo. In seconda posizione si classifica Lil Jolie con il voto di 7 e insieme al brano eseguito, Attimo. Terza classificata ad Amici 23 di Maria De Filippi, é invece Martina Giovannini, che con il nuovo inedito Da quando non ho smesso di amarti riceve il voto di 7-.

Le reaction alla nuova gara di Amici 23

Che l’ultima classificata possa vedersi presto protagonista di una messa in discussione nel circuito canto, al rischio di una eliminazione ad Amici 23? La domanda sorge ora spontanea, in particolare tra le reaction del joint fandom delle cantanti competitor, registrate sul profilo Instagram di Amici 23, rispetto ai risultati della gara inediti.

“Concordo con Sarah prima- si legge tra i molteplici messaggi rilasciati via social dagli spettatori di Amici 23-. Bel pezzo

radiofonico, fresco e lei lo canta bene. Non condivido Martina ultima, perché il pezzo di Lil è bruttino”. E ancora: “Ermal mi sorprendi!!! Tu amante del bel canto e delle ballade… metti in prima posizione Sarah e ultima Martina?!”. Tra le reaction più disparate, poi, la polemica sulla gara di inediti di infiamma ancora: “Ermal aveva palesemente pippato prima di votare”.

Nel frattempo, Emanuel Lo indice una selezione di ballo…

