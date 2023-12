Amici 23, Petit accetta la sfida cover di Anna Pettinelli/ La reazione di Rudy Zerbi é un’accusa alla rivale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit replica alla dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli

Petit, tra i talenti cantautori in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, accetta la super sfida a prova di cover di Anna Pettinelli e la reaction di Rudy Zerbi é inaspettatamente al veleno! É quanto si rileva tra i content nel daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 6 dicembre 2023.

“Io la vorrei fare” -fa sapere Petit, reduce dal rilascio del primo singolo Che fai ad Amici 23, e il riferimento é alla prova cover a cui lo chiama la maestra Anna Pettinelli per la consuetudinaria gara canto domenicale. Accade alla convocazione con il maestro di canto Rudy Zerbi, che quindi prontamente replica con fierezza alla scelta dell’allievo: “questo volevo sapere…se tu lo vuoi fare…perché hai quest’atteggiamento che apprezzo tanto…”.

Petit riceve gli elogi del talentscout, ad Amici 23

Petit non sottovaluta la sfida a prova di cover che lo chiama ad eseguire una performance vocale sulle note di Grande amore di Il volo, ma senza abbassare la tonalità dell’originale se non di una quinta: “non é facile ma può essere carino da fare, perché viene bene”. Rudy Zerbi elogia l’allievo e nipote d’arte di Nadia Rinaldi, lanciando una non troppo velata frecciatina alla collega maestra competitor Anna Pettinelli: “é un atteggiamento da grandi nei confronti di chi da grande non si sa comportare…”, sferra l’attacco inaspettato il talentscout.

Quasi come a voler tacciare la rivale collega in corsa ad Amici 23 di voler mettere in difficoltà il giovane talento in una sfida iniqua e sleale, a dura prova di estensione vocale. Questo, dal momento che la canzone originale di Il volo, su cui é assegnata la cover domenicale, richiede una importante dote vocale, che di certo non può attribuirsi per natura a Petit. Anche se, di contro, il giovane talento non va sottovalutato, in quanto terzo nella classifica di streaming per il volume degli ascolti in riproduzione su Spotify Italia di Amici 23, con il primo singolo Che fai.

Nel frattempo, intanto, nel circuito ballo Nicholas Borgogni si direbbe tra i talenti più a rischio eliminazione…

Il prof Zerbi raggiunge Petit per confrontarsi con lui sull'assegnazione del compito della prof Pettinelli! #Amici23 pic.twitter.com/aIt74BvIin — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 6, 2023













