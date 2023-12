Amici 23: Petit batte Holden, Sarah Toscano ultima/ La classifica della gara inediti 

Amici 23, Petit é il nuovo primo classificato: la gara di canto inediti con Holden e…

Petit é il nuovo First-class nel circuito canto in corsa al talent show di Amici 23, che spodesta dalla eterna pole position Holden, mentre Sarah Toscano é la candidata al rischio eliminazione tra i cantanti competitor. É quanto si profila tra le novità, relativamente allo spoiler di Amici news e Superguida TV sulla nuova puntata domenicale di Amici 23, prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, il 17 dicembre 2023.

La rinnovata gara domenicale di canto chiama i cantanti competitor ad esibirsi al cospetto del trio di giudici esterni, sulle note dei rispettivi singoli al rilascio.

Ciascun cantante si esibisce con il suo pezzo dinanzi a Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti. E nell’ordine di gradimento generale stilato dai giudici, la gara di canto inediti vede Petit sbaragliare la concorrenza e in testa e Sarah Toscano ultima classificata.

Primo classificato é Petit, che riceve gli elogi di Gerry Scotti.

Holden, primo per il volume di streaming su Spotify, é il secondo classificato e perde la leadership della gara di canto. Federica Camba gli fa i complimenti e gli dice che il suo inedito “Puzza proprio di hit”. Dikele gli dice: “Mi hanno detto tutti di guardare Amici perché c’è uno che spacca… beh avevano ragione”.

Terza classificata é Lil Jolie: le dicono che è esplosiva e che di lei non ci si scorda facilmente.

Quarta classificata é Mew: le dicono che musicalmente sia “maleducata”, ma non nel vero senso della parola. Si tratta di un complimento?

Mida é quinto classificato. Per Dikele il cantautore ha talento e il giudice poi gli consiglia di sporcare nell’esecuzione vocale dei suoi testi. Secondo il giudice spesso si diventa Star dopo Amici, ma lui già lo è, anzitempo.

Fuori dalla Top 5 di Amici 23…

Ayle é sesto classificato: gli dicono che il suo singolo, Allergica alle fragole, ha un ritornello potentissimo. Gerry Scotti vede il pezzo adatto al periodo storico che stiamo vivendo.

Matthew é settimo classificato Gerry gli inoltra dei complimenti, dicendo al cantante di Amici 23 che è bello e anche bravo.

Sarah Toscano é ottava ed ultima: Dikele non ritiene l’inedito convincente. La cantante deve ancora crescere a detta del giudice. Arrivando ultima nella gara inediti, Sarah, e pertanto la cantante deve riconsegnare la maglia in sospensione di giudizio, alla sua insegnante Anna Pettinelli. Che Sarah sia destinata alla eliminazione ad Amici 23?

Martina Giovannini partecipa alla gara inediti, anche se “off the chart”, con una cover, e “si esibisce sulle note di I’m nothing”.











