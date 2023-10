Amici 23: Petit é il nuovo LDA?/ Trionfa alla gara inediti e…

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit sbaraglia la concorrenza: i risultati della gara inediti

Oltre il comune denominatore con LDA, che in particolare lo vede come il predecessore Luca D’Alessio accusato di raccomandazione al talent, ad Amici 23, in quanto parente d’arte, Petit vince la gara inediti. Accade alla nuova puntata nonché la terza ai primi appuntamenti domenicali di Amici 23 di Maria De Filippi, la ventitreesima edizione del talent show sulle arti canto e ballo, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 23: Marisol prima della classe e orgoglio della Celentano / La classifica della gara ballo

Così come riprendono le anticipazioni riportate via X da Amici news e Superguida TV, Salvatore Moccia in arte Petit trionfa nella puntata domenicale di Amici 23, in onda l’8 ottobre, a partire dalle ore 14:00 circa. Il giovane cantautore sorprende aggiudicandosi la vittoria della gara indetta con in palio il titolo di miglior inedito.

Un contest nel contest sulle arti di Maria De Filippi che chiama a sfidarsi, nel circuito canto competitor parallelo con il circuito ballo al talent show di Amici 23, i cantanti Petit, Spacehippiez ed Ezio.

Amici 23, Sofia supera tutti nella gara d'improvvisazione/ Il premio in palio

Petit vince la gara inediti: il comune denominatore con LDA

La gara si propone di offrire al vincitore finale la produzione di un inedito e la possibilità del rilascio del brano in una versione singolo. Insomma, una chance nella chance del talent show di Maria De Filippi, ormai regina degli ascolti sulle reti Mediaset, nel consuetudinario appuntamento TV e streaming della domenica pomeriggio.

Petit al secolo Salvatore Moccia trionfa: sbaraglia la concorrenza nel circuito canto, alla gara inediti di Amici 23, e il suo inedito sarà prodotto da Takagi e Ketra. Ad essere beneficiato della produzione tanto ambita é il brano “Che fai”. Un’importante anticipazione per il giovane cantautore, che si impone come successore di LDA, ad Amici: come il predecessore figlio d’arte di Gigi D’Alessio, Petit ha in comune il talentscout che lo ha promosso nella scuola, Rudy Zerbi, ma non solo.

Amici 23: Lil Jolie batte tutti e Zerbi boccia Ezio, ultimo/ La classifica della gara canto

L’appartenenza alla categoria di parente d’arte, in quanto nipote della showgirl Nadia Rinaldi. Ma, come accadeva per il figlio di Gigi D’Alessio Luca D’Alessio ad Amici 21, Petit viene contestato dai detrattori attivi nel web con l’accusa di una raccomandazione beneficiata al talent show, proprio per effetto della appartenenza alla categoria, “parenti d’arte”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA