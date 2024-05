Amici 23: Petit e Marisol vincitori come SanGiovanni e Giulia Stabile?/ Il pronostico finale dei professori

Si avvicina la finale di Amici 23 e Petit e Marisol Castellanos si impongono come i super candidati al titolo di vincitore di canto e ballo mirando al record del duello da finale di Giulia Stabile e San Giovanni, per il titolo di vincitore assoluto!

I fedeli fan del talent show di Maria De Filippi ricorderanno l’edizione di Amici 20, per la sua puntata finale storica, che vedeva i fidanzati dell’epoca, il cantante SanGiovanni e la ballerina Giulia Stabile, superare i rivali finalisti nel circuito di appartenenza canto e ballo per poi sfidarsi tentando la vittoria del montepremi assoluto oltre la conquista del montepremi di categoria. Un record imbattuto quello di San Giovanni e Giulia Stabile che potrebbe ripetersi per Petit e Marisol Castellanos, o almeno questo é stando alle pagelle di fine anno scolastico di Amici 2024.

Amici 2024: fuori gli album EP di Holden, Mida, Sarah, Petit/ Fan in visibilio per il rilascio!

Chiamati i professori ad esprimersi su chi meriti e chi non meriti la finale tra i concorrenti molti nominano la nuova coppia come i neo super-finalisti. Petit e Marisol si direbbero quindi essere i nuovi SanGiovanni e Giulia Stabile, in previsione della puntata finale di Amici 23. E in particolare sono i professori che spesso gli hanno criticati, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ad elogiarli come coppia da finale.

Perché serale di Amici 2024 non va in onda oggi 11 maggio?/ Slitta la semifinale per l'Eurovision 2024

Tra le pagelle di fine anno di Amici 23, Petit e Marisol Castellanos sbaragliano la concorrenza

Per Raimondo Todaro, in particolare, Marisol é una forza della natura: “ho visto poche ballerine con quel potenziale e sul palco del serale credo che lei non abbia sbagliato nulla”. Vano sarebbe inoltre ogni tentativo del rivale Dustin Taylor, quindi di poter soffiare la vittoria del circuito ballo a Marisol. D’altra parte Anna Pettinelli, se da una parte boccia gli allievi Holden e Mida, poi promuove Petit come il vincitore morale ad Amici 23: “merita la finale, molto credibile, empatico, volenteroso e il suo é un bel percorso. . – dichiara la speaker-, con i ragazzi sempre umile ed é cresciuto tanto”.

Amici 2024, Martina Giovannini: "Fidanzata con Kumo? C'è sempre stato ma..."/ Rivelazione a Verissimo

A differenza di Todaro, che ad Amici 23 boccia la cantautrice, Anna Pettineli sorprende ancora promuovendo Sarah Toscano dopo averla critica in più occasioni nell’anno scolastico ultimato 2024: “per la cazzimma che ci ha messo – é il dietrofront della voce RDS -…non si é mai risparmiata ed é esplosa nel serale… una volta che sei sul palco devi mettere a frutto quello che hai fatto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA