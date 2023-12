Amici 23, Petit e Martina Giovannini in sfida: eliminati?/ La scelta inaspettata

Amici 23 di Maria De Filippi, la gara di canto cover decreta i nominati a rischio: Martina Giovannini e Petit

Petit e Martina Giovannini finiscono in sfida, come stabilitosi ai risultati della nuova sfida di canto, ad Amici 23 di Maria De Filippi. La competizione nel circuito canto in corsa al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi si fa, così, a dir poco infuocata, dal momento che come si attenziona nel daytime pomeridiano di Amici 23 datato 20 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity si apre una gara di canto cover e alla richiesta di partecipazione alla stessa ciascuna delle singole squadre competitor nel numero di tre come gli insegnanti di canto di appartenenza é chiamata a schierare una proposta artistica. Ossia una performance a prova di cover sulle note di un brano originale, con un talento rappresentativo.

Amici 23: Lil Jolie e Holden sorprendono, tra i regali di Natale / Il gesto che manda i fan in visibilio

Alla gara di canto si schierano quindi Mew con Lost on you di LP per la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini, Petit con A mano a mano di Rino Gaetano per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Ayle con Eppure mi hai cambiato la vita di Fabrizio Moro per i talenti timonati da Anna Pettinelli. Come stabilito dal regolamento, il vincitore della sfida giudicata dagli insegnanti di canto e il giudice esterno Adriano Pennino, rappresentato da Mew e il team Cuccarini, si aggiudica l’immunità dal rischio di una sfida per l’eliminazione. E le squadre perdenti sono quindi tenute a schierare i candidati al rischio, in sfida.

Amici 23, al via la nuova gara cover/ I giudici, il vincitore e le reazioni

Alla comunicazione della cover decretata vincitore della gara di Amici 23, quindi, il comunicato a cui dà voce l’outsider Mew chiama i cantanti delle squadre perdenti a indicare i nominati al rischio eliminazione. Holden chiede a Petit se voglia che si sostituisca a lui, ma il secondo si offre per la sfida per il team di Rudy Zerbi. Questo, dopo che il prof di canto ha rifiutato la proposta convenuta nella squadra con il preannunciato nominato alla sfida, Malia: “ho saputo che Malia si é proposto di andare in sfida… io non sono d’accordo che uno, entrato appena dopo 48 ore vada in sfida”, é la sentenza di Zerbi avversa ai veterani allievi. Poi, é la volta della nominata Martina Giovannini, che come convenuto tra le dinamiche nel team ad Amici 23 a prima guida di Anna Pettinelli, formata con Ayle e Matthew, si schiera volontaria nonostante non abbia prestato la voce alla squadra perdente nella gara di canto cover.

Amici 23: Matthew, Ayle e Martina Giovannini fuori dalla gara radio/ Il motivo scatena la polemica!

Esplode la polemica sui nominati al rischio ad Amici 23, Petit e Martina Giovannini

E dati i risvolti al talent show non mancano, intanto,le annesse reaction dell’occhio pubblico attivo via social, tra le cui righe emergono anche parole polemiche: “Ayle incommentabile…doveva andare lui

in sfida e non Martina Giovannini.. è uno che non si prende neanche le sue responsabilità è da mandare subito a casa altro che talento. -si legge tra i commenti social più aggreganti -. Spero veramente che Martina vinca è

troppo brava una delle poche tra i cantanti

che valgono quest’anno… E mi dispiace anche per Petit, è in gamba e bravo e sta

migliorando molto ed è un bravo ragazzo”.

“Finalmente non viene premiato l’autotune”, si legge, poi, ancora tra altri commenti. “Holden si salva sempre…”, tuona qualcuno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA