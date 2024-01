Amici 23: Petit e Martina Giovannini sono eliminati?/ I risultati delle sfide

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit e Marisol Castellanos vincono le sfide: il gossip del rientro nel 2024

Al rientro dalle vacanze natalizie e dopo il Capodanno 2024, ad Amici 23 é tempo dei risultati delle sfide che, tra i partecipanti, vedono Petit e Martina Giovannini a rischio eliminazione. Petit al secolo Salvatore Moccia e nipote d’arte di Nadia Rinaldi e la nip Martina Giovannini sono finiti a rischio, così come fanno sapere le anticipazioni di Amici news e Superguida TV della nuova puntata domenicale del 7 gennaio 2024 di Amici 23, in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset.

Al rinnovato appuntamento in onda in chiaro tv su Canale 5 e via streaming sul sito Mediaset infinity, Petit e Martina vincono le loro sfide che li vede confrontarsi con i rispettivi sfidanti, nel canto. Petit rischia al confronto con Nova. E a giudicare la sfida é il giudice esterno ad Amici 23, Carlo Di Francesco.

“Dopo la vittoria di Petit, sulla scia dell’esibizione con il singolo Guagliò, è mostrato un filmato su di lui che fa palestra. Tutti ridono perché Petit risulta essere alquanto goffo e pasticcione nel fitness”, fa sapere lo spoiler di Amici 23. Nova non riesce a battere Petit, nonostante presenti il brano inedito: Ragazzo sensibile.

La sfida di Martina Giovannini é, poi, contro la sfidante Kia, che intende soffiare il banco di studio di canto alla new entry ad Amici 23. L’allieva titolare della maglia canta Addicted to you e straccia la rivale. “Va detto a onor del vero che mentre canta la prima volta, si blocca e Maria De Filippi la fa ripartire, dicendo che sia normale avere “ansia”, attenzionano gli spoiler di Amici 23 di una delle competitor.

Proseguono le sfide, tra gli highlights di Amici 23…

Ma le sfide di Amici 23 proseguono, poi, con i compiti assegnati dai professori agli allievi. Il ballerino Simone Galluzzo esegue

il compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano e lo supera con il voto di 6.

Giovanni Tesse, ballerino, esegue il compito datogli dalla Celentano, e anche lui supera la prova di ballo.

Kumo, ballerino, esegue su un passo a due e si becca il voto di 3 dalla Celentano, ma il maestro Emanuel Lo gli conferma la maglia.

In studio, tra gli altri highlights risultano grandi assenti ad Amici 23 gli allievi Gaia Di Martino, Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni, in quanto febbricitanti. Vi é poi una discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per Mida, perché per la prima insegnante le barre aggiunte dal giovane al testo originale della canzone di Tedua sono un no-sense. Maria De Filippi l, poi, intravede Mida giù di tono e gli fa cantare il primo inedito Rosso fuoco per poi consegnargli il disco d’oro.

Si accende inoltre, ad Amici 23, una discussione per Matthew: tra le cover di canzoni che può proporre vi sono I migliori anni della nostra vita a cui Rudy Zerbi dà 0. Il giovane canta Me ne frego di Achille Lauro e prende 5.

La discussione si estende anche su Sarah Toscano, che arriva ultima nella classifica della gara di canto cover di Amici 23. Rudy Zerbi dissente, perché “lei ha cantato bene L’isola che non c’é”. Anna Pettinelli non é concorde, dal momento che la giovane sarebbe mediocre come sempre ed esagera, potendo cantare la canzone in modo più semplice.

Si discute anche sul ballerino Giovanni Tesse, che ad Amici 23 balla un pezzo che in sale prova non ha provato con il maestro Raimondo Todaro. Il prof dice che se ci fosse stato lui in sala prove, l’allievo farebbe meglio sicuramente. E a questo punto Umberto Gaudino, tra i ballerini professionisti nel backstage, si offende ed entrano anche gli altri professionisti per discutere delle parole “incriminate”. Tutto si conclude con un abbraccio paciere tra le due parti.

E le sfide nel segno del gossip su Amici 23, poi, si spengono con la fiamma d’amore tra Petit e Marisol Castellanos. Durante la pausa la conduttrice Maria De Filippi, inoltre, scherza sul fatto che Lucia Ferrari sia felice quando vede ballare Simone Galluzzo. Insomma, non manca la passione ad Amici 23.

E tra gli insegnanti di canto, infine, Lorella Cuccarini invita tutti i protagonisti del talent show al Musical che la vede protagonista, ovvero Rapunzel. Questo, mentre l’ex allieva di Amici 22, Angelina Mango, si prepara per il debutto a Sanremo 2024…

