Amici 23: Petit e Mida diventano ballerini, per amore di Gaia e Marisol?/ La svolta choc

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit e Mida tradiscono il canto con il ballo? La svolta inaspettata

Petit e Mida, cantautori affermati con il titolo di new hit per il brano Guaglió on air radio su RTL.102.5 del primo e il disco di platino per “Rossofuoco” traguardo del secondo, ad Amici 23, potrebbero cambiare categoria! Ebbene sí. Da (forse) ex cantautori, Mida e Petit si improvvisano ballerini, tanto da sfidarsi a colpi di passi di danza in una Battle inaspettata che ha luogo e tempo tra le mura nella casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti, in corsa al talent show di canto e ballo.

A margine delle immagini della Battle, ora virali nel web e pubblicate sul profilo Instagram di Amici, il popolo internauta non lesina reaction a caldo, scommettendo che Petit e Mida stiano per diventare ballerini, tradendo il canto per amore del ballo, la categoria che accomuna le fidanzate dei due Marisol Castellanos e Gaia Di Martino ballerine ad Amici 23: “dimmi che stai con due ballerine senza dirmelo”, grida qualche fan su IG.

Le reaction web alla svolta

Non ne saranno contenti i prof.ri di canto dei due giovani, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, forse, ma c’é chi nella classecome il ballerino Nicholas Borgogni scommetterebbe sul futuro dei wannabe dancers, in particolare risiede a Napoli la scommessa più grande: “non sono tecnico, ma Petit…”.

“Immaginate Gaia e Marisol che danno lezione a Mida e Petit…”, attenziona poi tra il serio e il faceto qualche utente, tra i commenti social. Cosa non si fa per amore? Si chiederebbe inoltre qualcuno, pensando che Petit e Mida siano disposti a cambiare categoria, tradendo il canto con il ballo, anche per amore delle fidanzate. Che i due cantautori possano realmente scoprirsi ballerini e passare magari al circuito ballo, ad Amici?

In casetta ci sono due nuovi ballerini: Mida e Petit! #Amici23 pic.twitter.com/WK3KYBv3m1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024

Intanto, Ayle organizza uno scherzo choc per la maestra Anna Pettinelli…











