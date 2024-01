Amici 23: piovono critiche dal web, sui concorrenti/ C’entra il Capodanno in musica!

Amici 23 di Maria De Filippi, il Capodanno 2024 é funesto: esplode la polemica!

Il nuovo anno 2024 comincia con una pioggia di critiche che si abbatte nel web, sul conto dei concorrenti di Amici 23, complici i festeggiamenti di Capodanno in musica. La proposta di intrattenimento, per la notte di San Silvestro dello scoccare del nuovo anno alla mezzanotte di addio al 2023, in casa Mediaset ha visto tra i festeggiamenti sul palco genovese i concorrenti ballerini e cantanti di Amici 23 esibirsi in una serie di performance, tra passi di ballo e note di canto, dando così vita alle reazioni più disparate degli utenti nel web.

Amici: ex concorrente Nick Casciaro vince X factor romeno/ La svolta in Romania apre la polemica

E, in particolare, si dicono perlopiù critiche le interazioni del popolo internauta alla presa visione delle immagini che immortalano i performer di Amici 23 alle prese con l’entertainment sulle reti TV e streaming Mediaset di Capodanno 2024. Anche l’annesso motivo é presto detto. Per la stragrande maggioranza dei commenti critici, a quanto pare gli internauti contestano la presenza dei concorrenti di Amici 23 sul palco genovese , in quanto quest’ultimi non sarebbero ritenuti pronti per un evento da prima serata TV e streaming della portata quale é il Capodanno in musica in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul portale Mediaset streaming.

Wax, debutto hot a Capodanno in musica/ Slaccia i pantaloni e mostra la culotte: "Eat me baby..."

S’infiammano le contestazioni su Amici 23

Questo, in particolare soprattutto per la mancanza di intonazione e in generale di tecnica nel canto, che, complice il non abuso degli effetti musicali di cui i giovani sono tacciati relativamente alla gara di Amici, si segnalerebbero del Capodanno in musica, tra le altre critiche. “É intubato”, “Quando si é raccomandati”, si legge tra i commenti critici più aggreganti su TikTok, rilasciati dagli utenti a margine della performance di Holden, che al Capodanno in musica ha presentato il secondo singolo lanciato ad Amici 23, Nuvola-…”ho sentito di quelle stecche ieri sera che ho dovuto girare su Rai 1. Qualcuno proprio terribile..forse sarà anche stata l’emozione del palco”. Le critiche si estendono anche alle altre performance dei talenti di Amici 23, in particolare ai danni dei cantanti, giudicati come dei sopravvalutati al talent show di Amici e quindi non meritevoli della partecipazione al Capodanno in musica. “Hanno cantato male tutti”, sentenzia un altro utente a margine della performance di Ayle, tra i video delle performance al Capodanno in musica andate virali sulla pagina TikTok di “Clip di Amici“-, “eccoli realmente, faticano tutti senza post-produzione”.

Amici, Annalisa é un nuovo record storico/ Il traguardo in classifica FIMI

Delle contestazioni web che alimentano, di fatto, la polemica sollevata su Amici 23 dall’ex insegnante di canto al talent show, Luca Jurman. Tuttavia, oltre la polemica da parte dei fan Amici 23 raccoglie anche i messaggi di supporto e esultanza di consenso per la partecipazione al Capodanno di casa Mediaset.











© RIPRODUZIONE RISERVATA