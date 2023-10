Amici 23, Radio Zeta apre la gara del “miglior inedito” / In lizza: Holden, Mew, Matthew, Lil Jolie e Petit

Amici 23 di Maria De Filippi, Radio Zeta apre il contest “miglior inedito”

Si apre il contest di Radio Zeta ad Amici 23, la gara degli inediti in corsa tra i talenti cantanti competitor nel circuito canto parallelo del ballo. In palio vi é il titolo per l’inedito preferito dei radioascoltatori, il brano e l’artista decretati vincitori, oltre alla messa in rotazione on hair sulla radio della Generazione zeta estesa ai cinque competitor: Lil Jolie, Petit, Matthew, Mew e Holden.

Amici 23: Holy Francisco é il nuovo eliminato?/ La previsione sulla scelta di Anna Pettinelli

Quest’ultimi sono, infatti, i nomi degli artisti cantanti e autori in corsa ad Amici 23, che si sfidano a suon di note sulle frequenze di radio Zeta, per il titolo ambito di “miglior inedito”. Il sistema di votazione prevede la possibilità adibita per l’orecchio e orecchio pubblico di esprimere fino ad un massimo di 5 voti al giorno, tra le cinque proposte musicali competitor. Così come espressamente indicato al

Giovanni Tesse, chi è il nuovo allievo di Raimondo Todaro ad Amici 23/ Vince il banco extra: la sorpresa

link

in cui é adibito il sistema di votazioni, che apre al sito ufficiale di RadioZeta.it.

Ad aprire la nuova gara inediti é, nel corso della nuova puntata domenicale di Amici 23, Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e speaker di “W l’Italia” su RTL 102.5.

Come si può votare

A partire dal 30 ottobre, i primi cinque brani inediti dei giovani talenti di Amici saranno in rotazione su Radio Zeta. Holden, Lil Jolie, Matthew, Petit e Mew, ognuno con il proprio stile unico, hanno così voce musicale nella rotazione della radio preferita dei giovani. Oltre che sul sito di Radio Zeta, figlia di Radio Rtl102.5, anche sul sito web RTL 102.5 PLAY E’ POSSIBILE SCEGLIERE IL BRANO PREFERITO nella sezione Special e Contest.

Amici 23, Anna Pettinelli elimina Ezio Liberatore/ La comunicazione della maestra gela l'allievo: le reazioni

Chiaramente, la decretazione del verdetto della gara degli inediti é prevista nel corso dello slot TV e streaming sulle reti Mediaset nel pomeridiano del talent show di Amici 23, nella settimana compresa tra il 30 ottobre 2023 e il 5 novembre 2023.

Intanto, tra i talenti in corsa ad Amici 23, il cantante Holy Francisco vive una crisi personale e artistica e si direbbe a rischio eliminazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA