Amici 23, Raimondo Todaro di nuovo in crisi con Francesca Tocca?/ Spunta una nuova segnalazione

Raimondo Todaro é al centro di una segnalazione, prima del via ad Amici 23

Ancor prima della ripartenza al rientro nello studio Elios di Amici di Maria De Filippi, per l’edizione Amici 23 del talent show, Raimondo Todaro é al centro di un nuovo caso mediatico. Si tratta di una segnalazione che potrebbe vederlo celare una possibile crisi d’amore con la storica moglie, Francesca Tocca, ballerina professionista nel corpo di ballo all’attivo al talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Un utente attivo sui social network segnala di aver incontrato il professore di Amici di Maria De Filippi nella regione Sicilia, dove Raimondo Todaro avrebbe assunto una condotta infedele, almeno all’apparenza, verso la consorte. Un’indiscrezione giunta alla blogger Deianira Marzano, che condivide con i suoi seguaci e non la segnalazione ripresa tra le Instagram stories: “Ti segnalo ieri Raimondo che faceva il provolone con diverse ragazze a Palermo”, é quanto segnalato dagli utenti nel web.

Ma non é tutto, a corredo dello spoiler infuocato, che potrebbe mettere a rischio il matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, dopo una battuta d’arresto del vincolo matrimoniale sorta pubblicamente in passato tra marito e moglie. La segnalazione è affiancata di una immagine che ritrae Raimondo mentre si fa scattare con un fan una foto dove il latinista si pavoneggerebbe con aria di un rodato latin lover. Insomma, a detta delle segnalazioni flash Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero al momento nascondere una crisi d’amore in corso tra loro, trincerati in un silenzio mediatico sulla loro vita privata.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati?

I due consorti potrebbero rivelarsi separati, dal momento che Deianira Marzano inoltre riportava recentemente che la coppia era stata avvistata alle prese di una lite all’interno di un ristorante in Sardegna. E in aggiunta pare che, poi, i consorti vip di Amici abbiano lasciato la regione sarda da separati. Tuttavia il prossimo 24 settembre 2023 ha inizio la nuova stagione TV e streaming sulle reti Mediaset di Amici 23 di Maria De Filippi, dove i diretti interessati protagonisti del gossip del momento, Raimondo Todaro e Francesca Tocca, potrebbero avere voce in capitolo sulla loro vita privata e rendere pubblica la loro verità dei fatti.

Intanto, LDA rende pubblica la sua nuova fatica discografica…











