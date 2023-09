LDA: “Castello di sabbia” é il nuovo singolo/ Le reazioni all’annuncio del pre-save

Sanremo 2024, LDA si impone tra i papabili Big con un nuovo annuncio

LDA potrebbe rivelarsi tra gli ufficiali Big a Sanremo 2024, visto che l’ex Amici 21 prosegue incontrastato la sua arte in musica e rilascia “Castello di sabbia“. A quanto pare, l’estate 2023 e il fenomeno pop che lui rappresenta avanzano indiscussi, dal momento che dopo il rilascio del singolo estivo “Granita” e il debutto festivaliero al Festival della Canzone segnato a Sanremo 2023, Luca D’Alessio in arte LDA si direbbe prossimo alla gara Big di Sanremo 2024, complice il nuovo singolo in uscita.

Dal titolo estivo, il nuovo singolo di LDA, “Castello di sabbia”, é in pre-save per Sony Music Italy, così come riporta lo stesso figlio di Gigi D’Alessio in un annuncio diramato a mezzo social e che ora scatena l’esultanza del popolo, nel web.

A corredo del link del pre-save rilasciato nella Bio dell’account su Instagram, LDA annuncia -in un post sul re dei social e in data 4 settembre – l’uscita del nuovo singolo, prevista per l’8 settembre 2023. Un annuncio che a detta del cantautore pop di Napoli, intanto, già scatena l’esultanza dei fruitori di musica. Tanto che -come lui stesso segnala tra le Instagram stories- nel feedback generale Sony music Italy riporta uno status di crash del sito per l’affluenza delle visite degli internauti, alla notizia del futuro rilascio musicale.

Il feedback all’annuncio

“Avete mandato in crash Sony per le troppe richieste di presave”- fa sapere l’ex Amici 21 e papabile Big alla kermesse di Sanremo 2024, rappresentante della Generazione zeta nell’industria music made in Italy. Tra le Instagram stories, poi, il messaggio post-annuncio dell’artista originario di Napoli prosegue, testualmente: “Vi voglio un bene nell’anima”.

