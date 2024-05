Amici 23, Sarah ed Holden sono fidanzati?/ Continua il gossip e lei chiarisce: “Legato molto ultimamente”

Sarah Toscano ed Holden stanno insieme? Lei svela: “È una bellissima persona”

Da quando ha vinto Amici 2024, Sarah Toscano ha rilasciato moltissime interviste per siti e giornali in cui svela come sta vivendo questo magico momento, i suoi sogni ed i suoi progetti futuri. Tuttavia da settimane Sarah è anche al centro del gossip per il presunto flirt con Holden. Come stanno davvero le cose? Sarah ed Holden sono fidanzati? Ad alimentare le indiscrezioni anche il fatto che il cantautore le ha fatto una dedica nel suo EP sostenendo che lei insieme a George R.R. Martin e Christopher Nolan e una sua fonte di ispirazione.

Adesso Sarah Toscano, durante un’intervista concessa a Cosmopolitan ha rotto il silenzio rivelando come stanno davvero le cose con Holden. Ha smentito che sia il suo fidanzato ma allo stesso tempo ha ammesso che tra di loro è nata una bella amicizia e che sono molto legati, questa amicizia si tramuterà in qualcosa di più importante in serio? Per il momento i due spendono delle bellissime parole l’uno per l’altra ed a giudicare ma senza sbilanciarsi oltre.

Amici 2024, Sarah Toscano smentisce di essere fidanzata con Holden: “Legati molto nell’ultimo periodo”

Nel dettaglio, durante l’intervista concessa a Cosmopolitan, Sarah Toscano sul rapporto con Holden ha confessato: “È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene.”

Ed a proposito di legami, Sarah durante la chiacchierata ha anche rivelato con chi ha unito maggiormente durante l’esperienza ad Amici 2024: “Sicuramente Stella, eravamo Cip e Ciop, compagne di stanza, compagne di età, abbiamo condiviso tante cose insieme e ci rispecchiamo tanto l’una nell’altra. Con Stella, Maria e Sofie, proprio con loro tre, “le ex minorenni” ci chiamavano, abbiamo vissuto un po’ le stesse cose. Già mi mancano e ci stiamo organizzando per incontrarci di nuovo.”

