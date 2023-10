Amici 23, Sarah in lacrime: “Peggio di così non poteva andare…”/ Eliminata? La sfida di Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano é a rischio eliminazione?

Sarah Toscano é il possibile primo elemento eliminato tra i venti allievi concorrenti nella classe di Amici 23. O almeno questo si direbbe alla comunicazione di messa in discussione della giovane cantante da parte di Anna Pettinelli, giunta nella puntata domenicale di Amici 23 del 1° ottobre 2023.

In puntata la voce speaker radiofonica e insegnante di canto ha espresso la volontà aprire una sfida, per l’accesso nella scuola della sfidante Anna, con Sarah possibile concorrente in sfida e a rischio eliminazione. E non si fa attendere la reaction della giovane allieva.

In una confidenza condivisa con il resto della classe Sarah sbotta in lacrime, menzionando la scelta della possibile sfida e la sfidante: “Quella lì mi vuole mandare in sfida…peggio di così non poteva andare…”.

Ad un confronto seguito, poi, con l’insegnante Lorella Cuccarini che l’ha promossa nella scuola dei talenti, Sarah trova il conforto della mentore, nonostante l’ultimo posto occupato nella classifica della gara canto domenicale stilata da Irama: “Tu hai tante carte da giocare…devi credere in te stessa e quella felpa te la riprendi… se dovesse arrivare la sfida facciamola…, é io messaggio che rilascia Lorella Cuccarini alla convocazione con l’allieva in corsa, tra i venti allievi di Amici 23 di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini appoggia Sarah e…

Insomma, la più amata dagli italiani non solo non ha intenzione di mettere in discussione l’allieva scelta tra i talenti nel suo team, ma intende anche incoraggiare la giovane alla luce del rischio di una possibile messa in sfida voluta dalla competitor insegnante di canto, Anna Pettinelli.

Nel frattempo, si rilevano delle classifiche di canto sulla base dei dati che i concorrenti cantanti mettono a segno su Instagram e Spotify Italia, che vedono Mida protagonista di un curioso caso di decrescita in termini di volume di ascoltatori sulla piattaforma di streaming.

"Devi credere in te stessa…" Sarah viene convocata dalla prof Cuccarini e… #Amici23













