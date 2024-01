Amici 23, Sarah Toscano rischia: Anna Pettinelli la sfida e le consiglia l’uso dei autotune/ É polemica!

Amici 23, Sarah Toscano riceve la dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli

S’infiamma la polemica corrente sullo show di Maria De Filippi giunto all’edizione Amici 23, complici l’uso dell’autotune e la protagonista -tra i concorrenti in corsa al talent- Sarah Toscano. Quest’ultima, allieva cantautrice nel circuito canto del talent show ultra-ventennale é chiamata alla nuova sfida voluta dalla maestra avversa, Anna Pettinelli.

La radio speaker, così come si evince dalle immagini del rinnovato daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 12 gennaio 2024 chiama Sarah Toscano all’esibizione prevista per la puntata domenicale, sulle note della già affermata popstar made in Italy, Madame.

Questo, peraltro, suggerendo all’allieva del team competitor capeggiato da Lorella Cuccarini, di darsi una ventata di novità nella cifra stilistica, in una chance -rappresentata dal suo arduo compito – volta a farle cambiare idea in positivo sul sedicente talento vocale e musicale della giovane. Così nel messaggio che suona come una nuova dichiarazione di sfida, Anna Pettinelli invita Sarah Toscano a superare il limes del suo modus operandi sul palco, fatto perlopiù di vocalizzi e virtuosismi – in fatto di tecnica vocal. Poi, la maestra suggerisce un elemento nella performance canora domenicale affinché essa risulti modern, ossia il software di manipolazione della voce autotune. Anche se la facoltà di effetti musicali estesa ai concorrenti nel circuito canto é fortemente contestata, in una polemica web corrente su Amici 23. La stessa, sollevata in primis dall’ex vocal coach al talent, Luca Jurman, che taccia Amici di premiare il non talento con l’uso e abuso di mezzi inammissibili in una competizione canora, equiparabili in questi termini, quindi, al doping vietato nello sport.

Sarah Toscano rifiuta il compito di Anna Pettinelli?

Sarah Toscano vorrà sottrarsi, quindi, alla sfida che l’attende ad Amici 23? “Io non le piaccio ed é palese”-fa sapere di tutta risposta nel daytime alla dichiarazione di sfida, la cantautrice di Viole e violini, già protagonista della presunta storia un amore non corrisposto con Holden .

Chiaramente, i soli nuovi appuntamenti in daytime e allo slot domenicale di Amici 23 possono fornire novità sul caso Sarah Toscano. E, intanto, s’infiamma la polemica corrente sul talent show, tra le interazioni social degli utenti nel web: “Pettinelli dice che Sarah fa troppi vocalizzi (cosa non vera) ma vorrei dirle che si chiamano “virtuosismi” e “abbellimenti”. Vuole insegnare canto, ma non conosce la materia -attenziona un commento social, che infuoca la querelle sul talent show, via X-. È meglio che ritorni in radio per non fare brutte figure”.

