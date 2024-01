Amici 23, scintille tra Lucia Ferrari e Kumo/ C’entra Dustin Taylor: il motivo dello scontro fa discutere!

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo e Lucia Ferrari si scontrano su Dustin Taylor!

Esplode lo scontro tra Kumo e Lucia Ferrari, nel mezzo della gara di ballo corrente ad Amici 23, complice la performance del “First class”, Dustin Taylor. Alla base della querelle vi é la performance ad oggi registrata dal primo classificato nella rinnovata classifica di ballo domenicale , Dustin Taylor, che a detta di Kumo non sarebbe capace di emozionare, almeno non ai livelli performanti dalla compagna di studio Gaia Di Martino.

Una sentenza critica che Kumo pronuncerebbe ai danni di Dustin e alle spalle dell’australiano, primo e imbattibile per i giudici nella competizione di danza ad Amici 23. Questo stando al j’accuse di Lucia Ferrari, che quindi registra un duro scontro con Kumo al rinnovato daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv e streaming sulle reti Mediaset il 22 gennaio 2024.

Il confronto di Amici 23 divide il web

“Mi dà fastidio… tu hai detto che Dustin ‘non mi fa emozionare come quando balla Gaia’-registra nel dialogo con Kumo, Lucia Ferrari, che ha impressionato di recente l’occhio pubblico di Amici 23 in una choreo sulle note di Hold It against me di Britney Spears. “Io lo devo esternare e se a te ti dà fastidio amo evitami”, é la replica secca di Kumo al j’accuse. Per Lucia Ferrari Kumo si sentirebbe realizzato e quindi in diritto/dovere di criticare Dustin Taylor, “le persone quando non sono presenti”.

Uno scontro quello di un preannunciato “triangolo” tra i competitor di ballo ad Amici 23 che intanto scatena tra le reaction più disparate tra gli internauti, via social. Se da una parte c’é chi, tra i fan di Amici 23, appoggia la posizione dell’allievo di Emanuel Lo, d’altro canto si dicono i fan di Dustin Taylor, quindi spezzando una lancia a favore della posizione di Lucia Ferrari. Questo mentre tra i competitor ballerini di Amici 23, Giovanni Tesse riesce nell’ardua impresa di fare ricredere sul suo conto la maestra, Alessandra Celentano…

Lucia ha qualcosa da dire a Kumo… #Amici23 pic.twitter.com/8NIkFmWJo2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 22, 2024













