AMICI 23 SERALE 2024, 2A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Mida contro Martina nel guanto di sfida

Amici serale 2024, anticipazioni seconda puntata 30 marzo: Mida contro Martina

Le anticipazioni della puntata del secondo serale di Amici 2024 ci svelano che la prima manche partirà con un guanto di sfida. In settimana Anna Pettinelli ha inviato a Mida l’ennesimo guanto di sfida, mettendolo a confronto con la sua allieva Martina. Il cantante del team di Lorella Cuccarini è stato chiamato a mettersi alla prova con la versione di Laura Pausini di ‘Io canto’, iniziando però senza musica e senza l’ausilio dell’autotune.

Malgioglio, elogio a Petit e Mida di Amici 2024: "Mi hanno commosso"/ "Le liti tra prof? Ecco cosa succede"

Di fronte a queste richieste, Mida ha dichiarato di voler rifiutare a prescindere il guanto, nonostante per la Cuccarini fosse invece il caso di accettarlo. Anna Pettinelli, alla prima occasione utile, chiederà però il guanto in questione, mettendo Mida a confronto con la sua pupilla Martina. In quell’occasione sarà la giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, a dover decidere se il guanto è accettato oppure no. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono i giudici Amici Serale 2024 e quando inizia/ Torna il trio con Malgioglio, web tuona: "Volevamo…"

Gli ospiti della seconda puntata del serale

Questa sera, sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il serale di Amici 2024. Maria De Filippi conduce la seconda puntata, che ritroverà in gara le tre squadre e sarà ancora una volta caratterizzata da una doppia eliminazione. A decidere di volta in volta a chi assegnare i punti e, quindi, chi destinare all’eliminazione, è ovviamente la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

La puntata sarà allietata anche da una serie di ospiti musicali e comici. Per questo secondo serale di Amici 2024 la conduttrice ospita Ermal Meta, che presenta il suo nuovo brano dal titolo L’unico pericolo; avrà poi in studio Barbara Foria che si esibirà in un esilarante monologo dedicato alle donne.

Giudici Serale Amici 2024: chi sono?/ Maria De Filippi ha scelto: chi affianca Malgioglio

Amici serale 2024, chi sarà eliminato? Le squadre dopo due eliminazioni

Ma come sono composte, ad oggi, le squadre del serale di Amici 2024? Due sono gli allievi che hanno abbandonato la scuola sabato scorso: Ayle e Kumo. Dunque, al secondo serale, la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata da Gaia, Giovanni, Lil Jolie e Martina. Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano rimane intatta con Dustin, Holden, Marisol e Petit. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo mantengono in squadra Lucia, Mida, Nicholas, Sarah e Sofia.

La sfida del serale è composta da tre manche. Alla fine della prima, verrà annunciato, dalla squadra perdente, il primo eliminato della nuova puntata di Amici 2024. Per ognuna delle due manche successive, un allievo finirà a rischio eliminazione. Il meno votato dalla giuria sarà il secondo eliminato della puntata, che sarà rivelato da Maria De Filippi in casetta.

I guanti di sfida del secondo serale di Amici 2024

Anche questa settimana è stata ricca di guanti di sfida per i concorrenti del serale di Amici 2024 rimasti in gara. Mida ne ha ricevuto uno nuovo da Anna Pettinelli, da lui però rifiutato perché sulle note di ‘Io canto’ e contro Martina. Starà però alla giuria decidere, qualora venisse chiamato, se si tratta di un guanto equo oppure no. Holden ha invece ricevuto un guanto da Lorella Cuccarini contro Mida in una performance con staging sul palco.

Guanto di sfida per Gaia dalla maestra Celentano: l’allieva di Todaro è in sfida con Marisol sulla Lap Dance. Guanto di sfida anche di Todaro a Marisol, stavolta sul tema della versatilità, contro Gaia. È stata però quest’ultima a chiedere al suo coach di ritirarlo, dicendosi non valorizzata davvero da questa sfida. (Clicca qui se vuoi scoprire cosa accadrà in puntata)

Amici 23: nuovo guanto di sfida tra prof e diretta streaming

Dopo l’esilarante performance di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nei panni di Barbie e Ken della scorsa settimana, c’è grande attesa per il nuovo guanto di sfida tra prof. Stavolta i professori su sfideranno sulle danze latine, e possiamo soltanto immaginare cosa i Zerbi-Cele hanno in serbo per il pubblico in questo secondo serale di Amici 2024.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA