Amici 23 serale: Holden, Marisol, Dustin e Petit sono i finalisti?/ Il pronostico al debutto!

Amici 23 di Maria De Filippi: Holden, Dustin, Marisol e Petit sono i candidati favoriti al titolo di finalisti

Holden, Marisol Castellanos e Dustin Taylor insieme a Petit compongono la squadra tra le tre competitor al serale di Amici 23 più temibile. O almeno questo si direbbe il sentiment dell’occhio pubblico attivo via social sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, in reazione alle immagini nel daytime di Amici 23 in onda il 19 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

I telespettatori fautori della previsione del momento scommettono a gran voce che nonostante essa sia la competitor dal minor numero di concorrenti tra le tre squadre in corsa, la squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano può dirsi la favorita alla qualificazione alla finale di Amici 23. Pertanto i componenti della stessa, i cantautori Petit e Holden e i ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor, sarebbero i preannunciati finalisti di Amici. La sfida del serale di Amici 23 parte alla prima puntata prevista in chiaro tv su Canale 5 e via streaming su Mediaset infinity sabato, 23 marzo 2024. E, nell’attesa, al rinnovato daytime del talent show i concorrenti registrano il debutto alla prima prova sul palco del serale di Amici 23.

La prima prova al debutto sul palco del serale di Amici 23

Un momento dal sentiment al cardiopalmo, che vede i telespettatori tacciare Ayle, tra i 15 cantanti e ballerini in gara, di mostrare apatia all’apparenza rispetto all’emozione a caldo riscontrata nel resto dei competitor, dall’occhio pubblico. Ma intanto il fandom del cantautore dagli occhi di ghiaccio difende a spada tratta il beniamino candidato al titolo di primo eliminato alla prima puntata serale di Amici 23, con l’invito spassionato a non fermarsi alle apparenze del beniamino e a guardare al di là delle stesse in generale, prima di sparare un giudizio affrettato.

Le restanti due squadre competitor vedono poi la prima formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro con gli allievi cantanti della prima Ayle, Martina Giovannini e Lil Jolie e gli allievi ballerini del secondo Gaia Di Martino e Giovanni Tesse. La terza ed ultima squadra, capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, poi, si compone degli allievi cantanti della maestra Sarah Toscano e Mida e gli allievi ballerini del primo, Kumo, Lucia Ferrari, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti. Nel frattempo, mentre i 15 concorrenti del serale rispondono ai messaggi vocali dei fandom divisi nel supporto per le rispettive squadre competitor di appartenenza alla gara serale di Amici 23, per il circuito canto Radio Zeta apre un nuovo contest…

Arriva il primo guanto di sfida, alcuni allievi rispondono ai vostri messaggi vocali e la squadra Zerbi- Celentano… Cliccate QUI per rivedere insieme a noi la puntata di oggi di #Amici23! https://t.co/zrpTkzgHf1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2024

Un messaggio vocale tutto per Sofia dalla sua Ancora… 🧡 #Amici23 pic.twitter.com/FvLT54G77r — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2024

Nei giorni scorsi vi abbiamo chiesto di inviare un vocale agli allievi e questo è uno dei messaggi per Mida! 😍 #Amici23 pic.twitter.com/6JnPv6ogJU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2024













