Amici 23, si formano le squadre/ Celentano sott’accusa, Todaro delude e Lo trionfa: le reazioni web

Amici 23 di Maria De Filippi, si ultima la fase di formazione delle squadre: il circuito danza…

Nell’attesa per la seconda puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, si formano le squadre degli allievi, di cui inevitabilmente si dividono i rispettivi fandom via social. La svolta della formazione delle “squad” avviene a partire dal daytime di Amici 23, dove gli allievi contesi tra più di un insegnante nella rispettiva categoria di appartenenza, i circuiti competitor canto e ballo, si spingono alla scelta del proprio insegnante.

Amici 23, Holy Francisco a rischio eliminazione?/ Wax prevede il futuro: web in tilt

Da qui, quindi, ha il via la fase ultima della formazione della classe dei venti allievi, tra cantanti e ballerini scelti, avviatasi alla puntata domenicale di inizio al talent show di Amici 23. Per il circuito danza, si parte con i ballerini Marisol e Dustin che fanno parte del team capeggiato da Alessandra Celentano. I ballerini Gaia e Nicholas, invece, sono parte integrante della squad capeggiata dall’insegnante di danza Raimondo Todaro che al giovane, intanto, suggerisce di accettare la sfida di Alessandra Celentano. Nel team del maestro di danza Emanuel Lo, invece, fanno parte i ballerini Sofia, Chiara, Elia, Kumo e Simone.

Amici 23: Mida, Chiara e Nicolas ultimi/ Eliminati? É polemica sulla classifica

Il circuito canto di Amici 23…

Per il circuito canto, invece, i cantanti Holden, Matthew, Lil Jolie e Petit fanno parte del team timonato dall’insegnante di canto, Rudy Zerbi. Lorella Cuccarini é invece l’insegnante di canto al timone della squadra formata dai cantanti Mida, Sarah, Mew e Francesco. Anna Pettinelli, re-entry ad Amici 23 dopo l’addio ad Amici 21, forma la sua squad con i cantanti allievi Ezio, Stella e Holy Francisco.

Web si divide sulla formazione delle squad di Amici 23

I fan del talent show, quindi, danno il via al gioco della guerra tra i fandom delle squadre appena formatesi di allievi in corsa al talent show di Maria De Filippi. E tra le annesse reaction, relativamente alla formazione della classe di Amici 23, via social tra gli utenti c’é chi sottolinea il trionfo di Emanuel Lo, che vanta il team dal maggior numero di allievi arruolati. Poi, tra i commenti critici c’é chi solleva il sentiment di delusione generale maturata su Raimondo Todaro, che reduce dalla vittoria con Mattia Zenzola -allievo vincitore di Amici 22- presenta una squadra di soli due elementi. Fa discutere, poi, la scelta di Alessandra Celentano, che nella squad arruola un nuovo ballerino australiano connazionale amico dell’ex allieva ad Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear: la maestra, non a caso, é tacciata di aver garantito un banco di studio a Dustin Taylor, in quanto beneficiato dalla raccomandazione dei rapporti di conoscenza con Isobel. La ballerina, allo stato attuale, lavora a stretto contatto con la produzione e il nuovo ballerino allievo ad Amici dal momento che copre il ruolo di ballerina professionista nel corpo di ballo ad Amici 23.

Amici 23: Dustin in pole, Chiara e Nicolas ultimi/ Le reazioni alla classifica danza

© RIPRODUZIONE RISERVATA