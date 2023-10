Amici 23, Simone Galluzzo crolla in lacrime/ Duro sfogo su Celentano, con la madre: “Una choreo difficile…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo finisce in crisi: é a rischio eliminazione?

Simone Galluzzo é tra i papabili eliminati di Amici 23, dal momento che il ballerino si palesa in un evidente stato di crisi. Nell’attesa per la puntata domenicale datata 8 ottobre 2023 di Amici 23 di Maria De Filippi, il biondo ballerino dai capelli biondi e gli occhi di ghiaccio si palesa in un forte stato di stress, nel mezzo dei preparativi per l’esibizione della choreo assegnatagli dalla maestra avversa Alessandra Celentano.

Quest’ultima, in una lettera di messa in discussione, ha invitato l’allievo del collega insegnante di danza competitor, Raimondo Todaro, ad esibirsi in una coreografia di danza modern, che potrebbe rivelarsi la prova provata di quanto lei sostiene. La tesi secondo cui Simone Galluzzo non sarebbe meritevole del banco di studio della danza ad Amici 23, per mancanza di linee fisiche così come per delle lacune nella tecnica di danza nello stile di appartenenza. E, intanto, nel mezzo della crisi che lo travolge, dopo aver accettato l’ardua sfida Celentano al confronto sul da farsi con il maestro Emanuel Lo, Simone Galluzzo dà libero sfogo alla paura di non farcela. L’occasione é una chiamata che vede il giovane protagonista di un incontro a telefono con la madre, le cui immagini sono ora virali nel web, per mezzo di un post condiviso sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. E il content é inerente al daytime datato 5 ottobre 2023.

“Tutt’apposto, stai piangendo, che é successo?-incalza la donna l’allievo di Amici 23, e la risposta di Simone Galluzzo é tra le lacrime, di un palese stato di sofferenza, che potrebbe preludere al risultato negativo del compito nella puntata domenicale, anche nell’ottica del possibile rischio di eliminazione -…devo fare una cosa difficile che potevo non accettare e mo la devo fare…”.

Simone Galluzzo dà libero sfogo alla paura, con la madre

L’allievo di Emanuel Lo si direbbe incerto di poter riuscire a superare la sfida proposta da Alessandra Celentano, da lui accettata di comune accordo con il maestro Emanuel Lo, e la madre del giovane vuole vederci chiaro: “hai parlato anche con il tuo maestro e lui che ha detto?”, incalza il giovane, la donna. Simone Galluzzo fa sapere in lacrime, del mentore: “…che ci riesco”. “Stai tranquillo che ci riuscirai se ci riesci bene, se non ci riesci non fa niente”, é il messaggio volto a rincuorare il ballerino di Amici 23, da parte della madre.

