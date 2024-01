Amici 23, Simone Galluzzo: “Il problema é la classe, una situazione di m*rda!”/ S’infiamma il caso Holden

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo interviene sul caso Holden

S’infiamma il caso choc di Amici 23, che vede la classe di allievi ballerini e cantanti in corsa al talent show divisa a metà, tra Holden e Mida. Il primo cantautore, in queste ore, come già fatto in precedenza da Mida raggiunge la sua prima certificazione di disco d’oro. E, intanto, Mida accusa lo stesso Holden di essere favorito nel circuito canto da un trattamento ad personam privilegiato da parte della produzione che a partire dal maestro Rudy Zerbi non prenderebbe provvedimenti, per il pessimo stato in cui versa la casetta dei talenti di Amici 23.

Per Mida, Joseph Carta sarebbe il principale responsabile dell’affaire sudiciume ad Amici 23 e la produzione non farebbe luce sul caso per evitare la messa in discussione del figlio d’arte, anche in prospettiva di un eventuale provvedimento da stabilirsi, con il rischio di una eliminazione imminente.

E, intanto, alla convocazione della classe di allievi ballerini e cantanti richiesta da Rudy Zerbi sul confronto del caso, il ballerino Simone Galluzzo é il primo a schierarsi a voce alta spezzando una lancia a favore di Holden.

Questo, ritenendo il compagno come il capro espiatorio del caso. “Il problema non é Holden …il problema siamo tutti …ma voi vi piace vivere nella me*da?- é la replica di Simone Galluzzo al j’accuse riservato a Holden, che intanto resta visibilmente provato nel mirino della contestazione di cui si fa portavoce Mida-…In una situazione di merda come questa é ancora più stressante competere qui”.

Il caso choc di Amici 23 divide

Insomma, per Simone la questione sudiciume di Amici 23 é ormai una situazione di disagio grave che va affrontata e risolta per il bene dell’intera classe e non avrebbe come unico e solo responsabile il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini.

Il nuovo caso esploso ad Amici 23, intanto, vede gli internauti attivi sui social dividersi a metà, tra gli schieramenti di opinioni tra loro discordanti facenti capo al supporto di Holden e Mida.













