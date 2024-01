Amici 23, s’infiamma la competizione: Holden, Petit e Mew in Top 3/ La gara e la classifica di canto

Amici 23, la gara di canto vede contendersi la pole position Mew, Petit e Holden

Il rientro TV dalle vacanze natalizie di Amici 23 e i suoi protagonisti, in onda sulle reti Mediaset, é segnato dalla rinnovata gara canto che vede Holden, Petit e Mew in TOP3 infiammare la competizione tra i talenti, cantautori e ballerini. Il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi torna a intrattenere l’occhio pubblico, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 7 gennaio 2024, alle ore 14:00. E nella rinnovata puntata domenicale, stando agli spoiler di Amici news e Superguida TV, vede i cantanti classificarsi in un ordine di arrivo, al termine di una gara all’insegna di una serie di esibizioni di canto.

Al termine della nuova gara di Amici 23 tra cover nel canto, a cui si aggiungono i risultati di una precedente classifica stilata dai voti degli insegnanti di canto assegnati agli allievi, i cantanti sono così posizionati in un ordine finale.

Al primo posto ad Amici 23 vi é Mew, che canta Video games di Lana del Rey.

Secondo classificato é Petit, che canta Je so pazzo di Pino Daniele.

Holden é terzo classificato, che canta Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. La maestra avversa Anna Pettinelli gli fa cantare anche un secondo brano, scegliendo un pezzo di Marracash dal titolo Dubbi e ha da ridire perché lui non sarebbe incisivo.

Lil Jolie, fuori dalla Top 3, é quarta e canta Ma che freddo fa di Nada.

Fuori dalla Top3…

Martina Giovannini é quinta classificata.

Mida é sesto classificato e canta Camisa negra, per poi far discutere in studio, soprattutto con la seconda esibizione sulle note di Red light di Tedua con delle sue barre. Per la Pettinelli lui non é in grado di scrivere e comporre canzoni A questo punto insorge Rudy Zerbi a difesa del giovane, ricordando il libro delle barre di Sangiovanni ai tempi di Amici 20.

Matthew é settimo e canta Me ne frego di Achille Lauro. Il voto per lui é l’insufficienza di un 5 e si apre la discussione. Rudy Zerbi ha da ridire sulla esibizione anche se sarebbe da ritenersi tra le più decenti di quelle il giovane che avrebbe potuto offrire. Alle altre cover proposte alle prove generali dall’ex allievo, il talent scout ha assegnato il voto 0. Matthew esplode in lacrime, per poi trincerarsi in bagno, seguito dall’amata Mew.

Ayle é ottavo e canta Un senso di Vasco Rossi. A Rudy non piace, in quanto non rientra nelle sue preferenze la cifra stilistica della proposta e trova che sia a disagio il cantautore sul palco. Il giovane ammette di essere emozionato ad Amici 23.

Malia é nono classificato e canta Lonely di Justin Bieber con delle barre sue: Zerbi gli dice che ciò che scrive gli si addice alla perfezione.

Sarah Toscano é decima ed ultima classificata, ad Amici 23: canta L’isola che non c’è. Ed esplode una sonora discussione, anche perché Anna Pettinelli è da settembre che le da solo 4.

Questo é lo spoiler di Amici 23, mentre per la quota di Amici 22 Angelina Mango si prepara per il debutto a Sanremo 2024…

