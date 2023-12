Amici 23, Sofia Cagnetti a rischio: contesta il voto di Alessandra Celentano/ Il duro sfogo é virale

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti risulta una insufficienza alla verifica di ballo

Sofia Cagnetti é a rischio, tra i possibili eliminati ad Amici 23 di Maria de Filippi, dal momento che riceve una insufficienza alla nuova verifica di ballo. La valutazione giunge al rinnovato appuntamento daytime di Amici 23, datato 6 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online Mediaset infinity. Occasione in cui, in una griglia di valutazione su più requisiti per un étoile che si rispetti, la maestra Alessandra Celentano boccia tra i candidati ballerini alla verifica, Sofia Cagnetti, assegnandole un’insufficienza pari al voto di 5. Una votazione che, unitamente al motivo della stessa, Sofia Cagnetti non accetta tanto da arrivare a contestare la maestra avversa.

“Raga, ma voi mi vedete costruita? -incalza Sofia i compagni di studio, a margine della valutazione che mette in discussione il suo talento nel ballo, ad Amici 23, con la reazione della new entry competitor nel ballo, Lucia Ferrari-, per me sei magnifica(…) a volte hai la faccia di contemporanea ma si vede che non lo costruisci”. Quindi, nel frame dello sfogo che é ora virale su Instagram, Sofia Cagnetti si scrolla di dosso l’accusa di essere monoespressiva, sul nascere: “io non imposto mai la faccia…”. “É figo che quando devi ballare ti concentri”, Lucia rassicura, poi, ancora una volta la ballerina Sofia.

La valutazione negativa di Alessandra Celentano

Ma prima, Alessandra Celentano motiva il suo discusso cinque: “Sofia cinque, per il discorso delle facce… risulti piatta, noiosa ed é un vero peccato”, fa sapere la maestra che chiede alla allieva di migliorarsi nella interpretazione nel ballo, dando la giusta espressione di sé a prova di passi, ad ognuna tra le coreografie previste ad Amici 23. Quindi, alla nuova verifica la maestra esamina una seconda volta Sofia, per poi confermare l’insufficienza: “fai una improvvisazione modern, qualcosa di diverso… musica!-é il prima della seconda prova, che anticipa la bocciatura definitiva-…Sofia prima che partisse la musica ti eri già impostata la faccia… ti lascio 5.

Sofia reagisce così alle parole della maestra Celentano #Amici23













