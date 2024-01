Amici 23, Sofia Cagnetti compie 18 anni/ Holden le ruba la scena: un particolare diventa virale

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti spegne le candeline al talent show: il party si rivela una sorpresa particolare

Sofia Cagnetti, tra i talenti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, compie la maggiore età tra i banchi di scuola al talent show, dove la sorpresa di compleanno preparata per lei, e con Holden tra i protagonisti, si rivela essere uno scherzo.

Amici 23: Mew e Matthew aspettano un figlio?/ Smentita la teoria dei fan

Così come emerge tra le dinamiche nel rinnovato appuntamento del daytime settimanale di Amici 23, datato 9 gennaio 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset. “Ragazzi, é arrivato il momento… accendete le candeline e cosi arriva e soffia”- esordiscono i talenti cantanti e ballerini che organizzano il party di festeggiamenti per la neo diciottenne e quindi maggiorenne , Sofia Cagnetti, prima dell’arrivo della festeggiata -. Quindi, va in scena il siparietto dello scherzo organizzato. I ragazzi fanno credere alla festeggiata che la classe di talenti debba recarsi sulla gradinata, come accade quando il gruppo é chiamato ad una comunicazione della produzione, spesso per delle sfide e/o dei provvedimenti disciplinari.

Amici 23, catena di eliminati prima del serale?/ L'indizio nell'aut-aut di Rudy Zerbi

Holden ruba la scena alla festeggiata

Ma ecco che i ragazzi svelano il motivo alla base dello scherzo. Parte il coro unanime degli auguri di buon compleanno in un canto all’unisono per Sofia Cagnetti, da parte dei competitor ad Amici 23. E, incalzata sul desiderio da esprimere, Sofia Cagnetti condivide il retroscena intimista di un sogno realizzato: “Non é il discorso -fa sapere la ballerina allieva in corsa per un posto al serale di Amici 23 di Maria De Filippi -é il mio desiderio espresso…io a quindici anni ho espresso il desiderio di spegnere le diciotto candeline dentro la scuola di Amici”. E nel mezzo dei festeggiamenti , intanto, il cantautore in corsa ad Amici, Holden, ruba la scena alla ballerina festeggiata, come rende noto uno dei commenti social più aggreganti, lanciati a margine delle immagini del party sulla pagina Instagram di Amici: “Holden anima della festa, che appena vede gli altri ballare scappa…”.

Amici 23, Mida rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida in una cover a prova di scrittura barre/ Le reazioni

Ma quale sia il nuovo sogno nel cassetto espresso dalla neo maggiorenne resta l’arcano da svelarsi, mentre si fa sempre più vicina la fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Tuttavia, intanto, il talent show segna il ritiro clamoroso della coppia di cantanti formata da Mew e Matthew.

Le incomprensioni tra la maestra Celentano e Marisol, un compito per Mida, i 18 anni di Sofia in casetta… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi del Daytime di #Amici23 https://t.co/25RcNrXiww — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA