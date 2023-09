Amici 23: Sofia, Marisol e Simone eliminati?/ I risultati ai test d’ingresso di Alessandra Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi: tra i papabili eliminati , Sofia, Marisol e Simone?

Sofia, Marisol e Simone si aggiungono a Kumo e Nicholas Borgogni tra i papabili primi eliminati nel circuito ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Il motivo? Le reaction a caldo, perlopiù negative degli allievi ballerini, che appaiono visibilmente provati relativamente ai test d’ingresso in materia della danza voluti da Alessandra Celentano, all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, Amici 23, destano il sospetto che i giovani non meritino di occupare il banco di studio della danza.

Negli istanti precedenti ai test di ingresso, convenuti in una prova sugli stili di danza neoclassico, modern contemporaneo e hip hop, come emerge nel post di Amici su Instagram Alessandra Celentano boccia l’allievo di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni, valutandolo non velatamente come insufficiente e quindi non meritevole del banco ad Amici. E ancor prima, all’annuncio della prova di valutazione l’allievo di Emanuel Lo, Kumo ammetteva di sentirsi in difficoltà, perché impreparato rispetto alle conoscenze tecniche richieste ai test d’ingresso ad Amici 23. Così come emerge in un altro post IG, di Amici .

Le valutazioni tanto temute di Amici 23

Con la tanto temuta prova d’ingresso, poi, si rilevano le reaction sconvolte dei ballerini Sofia, Simone e Marisol. In particolare, le due ballerine finiscono in lacrime al pensiero di non risultare sufficientemente preparate alla prova di danza, con Sofia che sbotta, come emerge nel post Ig di Amici: “faceva schifo…non mi reggevo in piedi”. Poi, é la volta del ballerino Simone, che in una confidenza intimista condivisa nella scuola, si preannuncerebbe tra gli allievi a rischio eliminazione ad Amici 23, per via dell’insicurezza: “Mettermi i miei difetti così a nudo davanti ad una professionista… capita rare volte che stia in calzamaglia. Perché fisicamente non mi piaccio, sono un sacco complessato”.

Dal suo canto, Alessandra Celentano annota le prime valutazioni sui libretti affidati ai talenti ballerini arruolati ad Amici 23, dopo aver introdotto i test: “La coreografia era molto difficile, vi ho dato poco tempo e vi ho trovati terrorizzati, ma anche questo faceva parte del compito”.

Di seguito, sono così riprese le valutazioni della Maestra sui libretti dei ragazzi:

Dustin ai test di ingresso: sufficiente

Elia ai test di ingresso: insufficiente

Nicholas ai test di ingresso: insufficiente

Kumo ai test di ingresso: insufficiente

Simone ai test di ingresso: insufficiente

Gaia ai test di ingresso: insufficiente, una nota per via della pettinatura

Sofia ai test di ingresso: sufficiente

Marisol ai test di ingresso: insufficiente

Chiara ai test di ingresso: sufficiente

