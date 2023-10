Amici 23, Sofia supera tutti nella gara d’improvvisazione/ Il premio in palio

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia sbaraglia la concorrenza della classe ballo: la gara sull’improvvisazione

Sofia é la prima della classe, messa alla prova sull’improvvisazione, sbaragliando la concorrenza nel ballo, ad Amici 23. Questa é una tra le anticipazioni di Amici news e Superguida TV relative all’annonuova e terza puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

L’atteso appuntamento é previsto a partire dalle 14:00 circa di domenica 8 ottobre 2023 e vede la ballerina Sofia chiamata allo scontro in studio con i compagni competitor Marisol e Nicholas. La prova cui il triangolo competitor é chiamato ad esibirsi é una prova sull’improvvisazione dei passi di danza, sul tema dei videogames. In ausilio ai ballerini, oltre la scenografia, per la prova i professionisti nel corpo di ballo ad Amici 23 Umberto Gaudino copre il ruolo di un ragno nemico, Elena D’Amario insieme a Giulia Stabile sono Fiore e Fragolina, amiche. Il giudice esterno alla sfida é l’ex concorrente ad Amici, Sebastian Mello.

Il premio alla vincitrice di Amici 23

A vincere la gara preposta tra i tre candidati ballerini di Amici 23, per il verdetto della sentenza finale del giudice esterno, é alla fine Sofia. La vittoria della prova per la ballerina rappresenta un grande traguardo raggiunto al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi e al contempo la possibilità di stringere tra le mani l’ennesima chance concreta: si tratta della grande occasione di poter partecipare in prima persona ad un evento della storica band cult della musica di risonanza internazionale, Pink Floyd.

