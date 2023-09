LDA dice “no” a Sanremo 2023 e Amici 23/ Il motivo sorprende i fan

Amici 21, LDA torna a raccontarsi dopo l’esordio in TV e a Sanremo 2024: il “no” a Maria De Filippi

LDA, fenomeno pop che ha segnato l’esordio TV nell’industria musicale ad Amici 21 per poi debuttare al Festival della Canzone a Sanremo 2023, registrando due record, sorprende con un inaspettato “no”. Così come anticipa in un’intervista concessa a “imusic fun”, il cui video caricato su YouTube é virale online, Luca D’Alessio in arte LDA matura la scelta di non presenziare in TV, ai due format che hanno segnato nel profondo la sua carriera artistica, almeno non per il 2024.

Una scelta che sorprende, intanto, i fan del figlio d’arte di Gigi D’Alessio, che a dispetto dei detrattori che danno al giovane del raccomandato nell’industria musicale in quanto “figlio di…”, al debutto TV talent show Amici 21 di Maria De Filippi metteva a segno il record storico per il disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI/Gfk raggiunti nei tempi più veloci nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male. Ma non solo. Uscito di scena dal talent, come “vincitore mancato” visto lo status di primo della classe canto per il volume di streaming conseguito su Spotify Italy alla presentazione della sua musica ad Amici 21 -edizione vinta da Luigi Strangis- poi LDA debutta a febbraio 2023 al Festival della Canzone con il titolo di “Big più giovane” a Sanremo 2023.

LDA esclude l’ipotesi di un ritorno al Festival di Amadeus e…

Tuttavia, incalzato nella nuova

video-intervista

sui quesiti dettati dalle curiosità dell’occhio pubblico, LDA anticipa il suo no alle nuove edizioni dei format che lo hanno forgiato artisticamente, Amici 23 partito a settembre 2023 e Sanremo 2024 previsto per il nuovo anno. Questo, con la premessa che “ho la canzone giusta…”, e il suo messaggio del “no” prosegue: “ma forse Sanremo non rientra tra le priorità perché l’ho fatto, Sanremo é una grande vetrina, vai là per promuovere qualcosa e io voglio vedere quest’ anno senza Amici, senza Sanremo, dove posso arrivare…”. Il motivo della scelta che ora sorprende i fan del cantautore 20enne e figlio d’arte di Napoli? Presto spiegato dall’intervistato: “É un esperimento per capire chi sono -fa sapere LDA- e come vado…”.

E quando gli si chiede quali siano le “polaroid” più rappresentative della sua crescita in musica, LDA non parla di Amici di Maria De Filippi dopo aver dichiarato di essere il “first-class di Amici 21“, ma menziona tra le altre il primo vero album “Quello che fa bene” e il nuovo grande traguardo, il singolo Castello di sabbia. Questo perché il brano é la colonna sonora della nuova serie su Netflix, Di4ri la seconda stagione, il che suggella l’upgrade del “Justin Bieber italiano”, ex Amici 21, alla conquista della piattaforma di streaming dopo l’esordio in TV, nella musica.

