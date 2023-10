Amici 23, Stella Cardone rischia grosso: Lorella Cuccarini la sfida sulla riconoscibilità/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Stella Cardone é messa in discussione da Lorella Cuccarini

Stella Cardone é a rischio eliminazione, ad Amici 23 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo nell’occhio pubblico dei telespettatori attivi nel web, dal momento che tra le mura della scuola il talento dell’allieva cantante é messo in discussione dalla maestra, Lorella Cuccarini. La giovane cantante, tra i venti allievi cantanti e ballerini in corsa al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, é chiamata alla comunicazione di una sfida. Si tratta di un compito di musica, una cover sulle note di una nota canzone che metterebbe a dura prova Stella Cardone in fatto di originalità e in particolare sulla riconoscibilità vocale e artistica.

Amici 23, Petit come LDA: "Volevo fare il calciatore..."/ Il comune denominatore spiazza il web

Così come emerge dal contenuto del daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 5 ottobre 2023.

“Ciao Stella, ti scrivo sperando che possa essere costruttiva e d’aiuto – esordisce nel videomessaggio della sfida Lorella Cuccarini, rivolgendosi alla giovane destinataria, l’allieva cantante della maestra competitor Anna Pettinelli-, nel mondo ci sono tante belle voci ma sono pochi a lasciare il graffio.”. Da qui, quindi, si evince la tesi critica su Stella Cardone, sostenuta da Lorella Cuccarini, secondo cui l’allieva di Anna Pettinelli sarebbe il caso da talent show di una bella voce poco graffiante, non incisiva in termini di comunicazione e riconoscibilità nel canto della musica.

Amici 23, Kumo: "Ho perso un rene..."/ La verità choc sul nome d'arte

Il web si divide sul talento di Stella Cardone

“Penso che tu sappia cantare, ma penso con altrettanta onestà che tu debba spettinarti …-prosegue in sintesi l’invito alla nuova sfida, che potrebbe preludere al rischio di un’eliminazione per Stella Cardone ad Amici 23-… bisogna tirare fuori delle emozioni contrastanti”. E pronta é la reaction di Stella Cardone, che rispetto alla messa in discussione sulla incisività nella comunicazione della sua timbrica nel canto, quindi, non si direbbe sorpresa: ” Questo discorso me lo fanno tutti, non mi sorprende…”.

Amici 23, Simone Galluzzo crolla in lacrime/ Duro sfogo su Celentano, con la madre: "Una choreo difficile..."

Nel frattempo, mentre fa rumore l’intervento di Emanuel Lo sul caso Simone Galluzzo , nel web si divide l’opinione dei telespettatori sulla messa in discussione di Stella Cardone. Da una parte c’é la compagine di utenti che appoggia la posizione di Lorella Cuccarini, ritenendo la scelta della “sfida” a prova di cover un compito costruttivo per la crescita del talento della giovane artista. Dall’altra c’é chi, poi, ritiene che Stella non sia meritevole del banco di studio del canto, per via della voce, ritenuta tecnicamente acerba e non espressiva.

Lo sfogo di Simone, Petit si racconta a Maria, un compito per Stella e tanto altro nella puntata di oggi del daytime di #Amici23, guarda QUI ⬇ https://t.co/MaPTzNHD5J — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 5, 2023

Il brano scelto della maestra “avversa” é “ABC” di Gayle e, al confronto sulla scelta con la mentore Anna Pettinelli, intanto, Stella Cardone decide di accettare la sfida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA