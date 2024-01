Amici 23, tensione tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro? / “Come sono i loro rapporti lontano dalla tv”

Emanuel Lo e Raimondo Todaro, come stanno le cose fuori da Amici 23

Come sono i rapporti tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro lontano da Amici 23? Tra i due volti del talent di Maria De Filippi più volte si è respirata aria di tensione. Ma secondo una nuova ricostruzione, i due professori del programma di Canale Cinque sarebbero in buoni rapporti lontano dalle telecamere. Davanti alle telecamere hanno più volte dimostrato di avere opinioni non concordi, riguardo i metodi di insegnamento e sulle valutazione degli allievi, una volta fuori dagli studi Mediaset stanno invece costruendo un rapporto solido, una vera e propria amicizia.

Il compagno di vita di Giorgia ha rivelato:“Raimondo è una brava persona e sta diventando un amico. Nel lavoro abbiamo un po’ di contrasti, ma al difuori ci troviamo su altre cose. Ci accomuna la semplicità”, ha confidato Emanuel Lo in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, in un’intervista doppia con il collega, che non ha fatto altro che confermare: “Al di fuori del programma abbiamo un ottimo rapporto, magari sul lavoro ci scontriamo, ma è perché lo sento vicino: se non tengo a qualcuno evito perfino di discuterci”. Insomma, tra Todaro e Lo lontano da Amici 23 sta nascendo qualcosa di molto diverso rispetto a quanto vediamo in TV.

Amici 23, il recente retroscena: “Tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro c’è antipatia”

Di recente il portale Blasting News aveva aggiornato sul rapporto tra i due prof di Amici 23, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, rivelando come tra di loro ci fosse un clima particolarmente teso. “Ci sarebbe antipatia“ Alla base dell’astio, ci sarebbero le rispettive carriere di entrambi e il percorso professionale intrapreso. Dunque, nel corso della nuova edizione di Amici 22, Todaro e Lo potrebbero essere protagonisti di numerosi scambi d’opinione contrastanti. Ovviamente, le discussioni tra i due potrebbero protrarsi anche al Serale di Amici nella scelta per portare gli allievi” quanto diffuso da Blasting News.

Oggi però le cose tra Raimondo Todaro ed Emanuel avrebbero preso una direzione ben diversa. Insomma, dall’antipatia si è passati alla stima e lontano da Amici 23 il marito di Giorgia e il collega starebbero cucendo un legame di amicizia. Sempre tra le pagine di TV Sorrisi e canzoni, Todaro e Lo hanno anche rivelato una promessa in ballo da tempo: “Ci promettiamo sempre di fare una spaghettata a base di vongole con le famiglie, ma non ci siamo mai riusciti. Lorella Cuccarini ci ha invitati a vedere Rapunzel e ci siamo andati con i nostri figli, è stata una serata super piacevole”. Insomma, tra i due prof di Amici 23 le cose sembrano profondamente cambiate.











