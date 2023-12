Amici 23: torna Veronica Peparini/ Il nuovo ruolo, tra gli ospiti in studio  

Amici 23 di Maria De Filippi, Veronica Peparini rientra al talent show: il ruolo inedito

Tra le novità del rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, si rileva il ritorno di Veronica Peparini nello studio del talent show e in un ruolo inedito. É quanto si profila, relativamente alle anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 17 dicembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset, secondo le anticipazioni fornite da Amici news e Superguida TV.

Tra gli ospiti in studio, al rinnovato appuntamento TV e streaming habemus Articolo 31 e Coma cose, che presentano il nuovo singolo pubblicato nell’industria musicale. Ma non é tutto. Tra gli altri ospiti in studio, poi, Giovannino intrattiene per una video-chiamata con Sabrina Ferilli. Giovannino direttamente da Tu si que vales si esibisce mediante una pallina natalizia e una carrellata di foto che lo immortalano insieme alla vip di cui é alla ricerca da tempo, Sabrina Ferilli. E lo scatto ritrae i due mentre si baciano a Tu si que vales. Insomma, Giovannino vuole ritrovare la sua amata. Riuscirà nell’intento, e a rivedere Sabrina Ferilli, proprio ad Amici 23?

Veronica Peparini tra gli ospiti, per la gara di ballo

Nel ruolo di giudici per la gara di canto tra i concorrenti cantanti, ad Amici 23, poi, presenziano Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti. E tra i ritorni in studio al talent show, per l’edizione di Amici 23, invece Veronica Peparini presenzia nel ruolo inedito di giudice della rinnovata gara di ballo. Questo, dopo aver ricoperto per anni lo storico ruolo di insegnante di ballo, nella storia del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tra gli altri ospiti in studio, poi, Gerry Scotti presenta il suo “cd” in esclusiva assoluta, realizzato con l’intelligenza artificiale, per poi eseguire una performance sulle note di una hit classica di Natale: Feliz Navidad.

Nel frattempo, intanto, si profila la nuova classifica di streaming su Spotify Italia con i protagonisti cantanti di Amici 23…













