Amici 23: tutti a casa per le feste da Natale 2023 a Capodanno 2024?/ Lil Jolie beccata alla stazione e…

Amici 23 di Maria De Filippi, gli allievi sono protagonisti di una pausa natalizia: i dettagli, oltre l’assenza dai palinsesti TV e streaming

Tra i programmi più seguiti nei palinsesti TV e streaming di casa Mediaset, Amici 23 di Maria De Filippi é in pausa dalla messa in onda e intanto tra i suoi protagonisti Lil Jolie é avvistata in strada. Nelle ore segnate dalle festività tra il Santo Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024, l’occhio pubblico più affezionato al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi si chiede se gli allievi ballerini e cantanti in corsa e reclusi tra le mura della scuola più spiata d’Italia siano usciti di scena dai palinsesti TV e streaming sulle reti Mediaset per poter raggiungere i familiari nelle festività correnti.

Fonti insider rivelano che…

E tra le indiscrezioni raccolte da fonti insider vicine ai protagonisti di Amici 23, sulla pagina attiva sul social X di Amici News, vi sarebbe la risposta alla curiosità dell’occhio pubblico. “Tutti a casa per le feste”, si legge nella caption a corredo di un post che immortala Mida e Nicholas Borgogni all’uscita dal talent show. E un video, che in aggiunta tra le altre indiscrezioni conferma l’uscita natalizia dal talent show dei talenti tra i protagonisti di Amici 23, immortala Lil Jolie alla stazione mentre si stringe ad una persona cara in un caldo abbraccio, dai sorrisi entusiasti.

Segno, quasi sicuramente, che i talenti ballerini e cantanti tra gli altri protagonisti con i professori e il resta della produzione di Amici 23 di Maria De Filippi abbiano lasciato la celebre scuola delle arti. Questo, per celebrare le festività correnti in un rientro a casa la cui durata potrebbe coincidere con i giorni intercorrenti fino alla data in cui é prevista la re-entry del talent show nei palinsesti Mediaset.

Quando, cioè é previsto il debutto nel nuovo anno 2024 di Amici 23 verso la fase serale del talent show attesa per la primavera 2024.

Tutti a casa per le feste ❤️#Amici23 pic.twitter.com/gyr5YZszH4 — AMICI NEWS (@amicii_news) December 24, 2023













