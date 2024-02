Amici 23: una tra Sarah Toscano e Kia é eliminata, prima del serale?/ La congettura su Lorella Cuccarini

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano é bocciata prima del via al serale?

Una tra Sarah Toscano e Kia é la concorrente ammessa al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment della prima giovane cantautrice, tra i concorrenti in corsa, come si attenziona tra le immagini nel daytime al talent show di Maria De Filippi e in onda il 26 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 23: Lucia Ferrari conquista la maglia del serale/ L'accusa fa il giro nel web

A margine della nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda il 25 febbraio 2024, Sarah Toscano si lascia andare ad una valutazione autocritica, incalzata dalle domande della compagna di studio e ballerina, Gaia Di Martino.

“Ma tu non sei soddisfatta di come hai cantato oggi? -incalza Gaia, l’amica cantante Sarah, che quindi replica non proprio entusiasta del risultato-, potevo fare di più…”. Per la ballerina competitor Gaia é più che “normale che tu, Sarah, adesso stia così, ci sono ansie”. E il riferimento é alla selezione in corso che vede i professori di canto e ballo chiamati a scegliere gli allievi da promuovere al serale di Amici 23.

Amici 23, Petit conquista la maglia del serale/ La reazione del papà é virale!

La congettura di Sarah Toscano sulla maestra di canto, Lorella Cuccarini, prima del serale di Amici 23

Per Sarah Toscano é inevitabile la congettura che Lorella Cuccarini sia chiamata a fare una scelta artistica tra lei e la rivale compagna di studio del canto, Kia: “il fatto é che entro io o lei”.

Insomma, per Sarah Toscano la maestra di ruolo nel circuito canto di Amici 23, Lorella Cuccarini, potrebbe non ammettere entrambe le due allieve cantanti alla fase serale del talent show di Maria De Filippi. Ma sarà proprio come ipotizza la giovane cantautrice in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi?

Amici 23, Lorella Cuccarini: "Sei davvero Rossofuoco!"/ La dedica a Mida diventa virale!

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto attivo al talent show, Petit consegue la maglia dorata di ammissione al serale di Amici di Maria De Filippi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA