Amici 23 volano a Capodanno in musica 2024/ Lo spoiler bomba!

Amici 23 collabora con il Capodanno in musica 2024

Ebbene sí, i concorrenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, tra cui Holden, Petit e Mida, sono ospiti speciali al Capodanno in musica 2024! Questa é una tra le indiscrezioni infuocate del momento rilasciate online da fonti blogger beninformati che, nel dettaglio, preannunciano una Auditel Battle scoppiettante tra le aziende di trasmissione TV e streaming competitor, Rai e Mediaset, al fine di accaparrarsi la vittoria di ascolti nella notte di San Silvestro, a cavallo tra l’ultimo imbrunire dell’anno 2023 e le prime luci all’alba del nuovo anno 2024. Come anticipano i curiosi spoiler, Rai offre la programmazione di L’anno che verrà 2024 sotto la conduzione del prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, Amadeus, mentre nei celebrativi per il nuovo anno Federica Panicucci é chiamata a condurre il competitor Mediaset, che é il Capodanno in musica 2024.

RaiUno e Canale 5 sono destinati a farsi battaglia, candidati al titolo di programma dal più alto volume di ascolti nella magica notte di San Silvestro. Il risultato della sfida Auditel é particolarmente atteso da parte del curioso e vigile occhio pubblico, questo soprattutto con la notizia circolante nel web nelle ultime ore che anticipa tra le altre indiscrezioni sull’evento Mediaset la partecipazione dei protagonisti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, ovvero tutti gli allievi cantanti e ballerini in primis, forse insieme ai loro rispettivi insegnanti di canto e ballo. In una setlist di ospiti speciali previsti al Capodanno in musica di Canale 5, quindi, trionferebbe come sovrano e indiscusso special guest il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E a prima firma su Il sussidiario.net, inoltre, viene facile pensare alla possibilità che il fenomeno pop LDA, grande assente in studio al talent show sin dalla sua eliminazione voluta dai tre giudici Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia ad Amici 21- possa presenziare a L’anno che verrà di Amadeus dove non mancherebbe in ogni caso una quota di talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi. Come Wax e Luigi Strangis, anticipati tra gli spoiler sugli ospiti dei due attesi eventi competitor.

Lo scorso anno, in occasione delle festività natalizie Isobel Kinnear e Ramon Agnelli in corsa al talent show di Amici 22 prendevano parte ad alcuni programmi TV proprio sfruttando le vacanze dai palinsesti Mediaset del format. Luca D’Alessio in arte LDA, dichiarato cittadino fedele di Napoli e figlio terzogenito di Gigi D’Alessio potrebbe approdare a L’anno che verrà infuocando la Auditel Battle contro il Capodanno in musica delle reti Mediaset dove esordiva in musica come popolare volto-icona.

I talenti di Amici 23 previsti al Capodanno in musica 2024

I ragazzi, talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23, a quanto pare trascorreranno, come di consueto, le vacanze di Natale fino all’Epifania 2024 nella Casetta in cui alloggiano in vicinanza allo studio della trasmissione popolare. E, tra una aspra lezione di canto, un dolce break tra pandori, panettoni e sorprese di cari amici e parenti e altro ancora potranno salutare l’anno vecchio e lanciarsi con entusiasmo verso il 2024, collaborando all’intrattenimento nella notte di San Silvestro al Capodanno in musica. Holden (primo della classe canto per il volume di streaming su Spotify), Petit, Mida, Ayle, Malia, Martina Giovannini, Matthew, Mew, Lil Jolie, Sarah Toscano tra i cantanti e Kumo, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Lucia Ferrari, Dustin Taylor, Simone Galluzzo e Giovanni Tesse tra i ballerini sono quindi gli ospiti famosi di Amici 23 attesi al Capodanno in musica 2024.

