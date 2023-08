Amici, Albe ancora innamorato di Serena Carella?/ Il gesto social ha insospettito i fan

Albe pensa ancora all’ex Serena Carella? Il gesto non è passato inosservato

Albe e Serena Carella si sono conosciuti e innamorati ad Amici 21: “Lei è il mio primo vero amore” affermava il cantante. Terminato il programma, però, la ballerina si è trasferita a New York per studiare in una prestigiosa scuola di danza. La distanza non ha fatto che ledere il rapporto tra i due, che si sono lasciati.

Nelle ultime ore, però, sembra che l’ex allievo di Amici abbia dedicato le parole di una canzone alla ballerina e che pensi ancora a lei. Dalle parole di alcune barre inserite nella cover di La nuova stella di Broadway di Cremonini, Albe potrebbe aver fatto riferimento proprio a lei. Ecco le barre: “Dove balli da giorni. Io garofano rosso e parole, con un megafono al posto del cuore amplificando i ricordi che ricordano te. Nonostante veda mille persone, mille sono le volte che dimentico il nome. Lasci che ti parli sincero tanto un po’ di bene ce lo siamo fatti per davvero e vorremmo rifarcelo un pelo. Ma non ti fidi di me prenderò anche lezioni di Jazz così che torneremo. Tu la stella di Broadway, io la luna nel cielo“.

Albe nel mirino del web: “Mi hanno augurato la morte”

Tempo fa, Albe è finito nel mirino del web per una dichiarazione ironica che ha suscitato diverse polemiche: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti”. Subito dopo, l’ex allievo di Amici è stato ricoperto di insulti e minacce di morte.

“Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto” ha esordito il cantante: “Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro”.

