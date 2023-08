Amici, Alessandra Celentano autoironica su Instagram/ Anna Pettinelli la punge: “Ti è partita la brocca?”

Alessandra Celentano autoironica su Instagram: “Metamorfosi in corso…“

I grandi protagonisti della nuova edizione di Amici si stanno preparando al meglio per il ritorno sulla scena televisiva. La squadra dei professori di canto e di ballo sembra ormai al completo, in attesa di essere ufficializzata, con tantissime conferma e una sorprendente novità. Anna Pettinelli torna nel talent show di Maria De Filippi e vestirà nuovamente i panni di insegnante di canto, prendendo il posto dell’uscente Arisa, destinata a diventare giudice a The Voice Kids in Rai. Raimondo Todaro, dopo tanti rumors, è invece destinato alla conferma, al pari di tutti gli altri colleghi.

Inamovibile da anni dietro la cattedra è Alessandra Celentano che, come mostra su Instagram, si sta preparando al meglio. Di recente la prof ha condiviso sul suo profilo uno scatto autoironico, che la ritrae con addosso due paia di occhiali, uno sul naso e uno a coprirle la fronte. A corredo la seguente didascalia: “Metamorfosi in corso: dicono che sto cambiando in meglio, mi sto trasformando. Trattasi della mosca Celentano, particolare specie di insetto alato il cui ronzio rumoroso può risultare fastidioso e irritante“.

Il riferimento auto-ironico al suo carattere ha portato Alessandra Celentano al pieno di like. Il suo post Instagram ha ricevuto numerosi commenti e, tra questi, spiccano anche quelli di due suoi colleghi ad Amici. Anna Pettinelli è infatti intervenuta e, sotto il suo post, ha commentato lanciandole una simpatica frecciatina: “Ale tesoro amica mia, ti è partita la brocca?“. Anche Raimondo Todaro ha voluto lasciare un commento e, in riferimento ad una celebre frase che è diventato un mantra nella carriera lavorativa della Celentano, ha scritto ironicamente: “Il mondo dell’ottica sa“.

I protagonisti di Amici, dunque, si stanno dilettando sui social tra post condivisi e ironiche frecciatine, in vista del ritorno dietro le cattedre della scuola. La classe degli allievi deve essere ancora definita, ma tutto lascia presagire che la nuova edizione sarà ancora una volta ricca di successo e, soprattutto, di giovani talenti.

