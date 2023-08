Amici riabbraccia Anna Pettinelli, “prenderà il posto di Arisa”/ E Raimondo Todaro…

Amici riaccoglie Anna Pettinelli: il grande ritorno dietro la cattedra

In vista della nuova edizione di Amici sembra essersi definitivamente sciolto il nodo professori. Il talent di Maria De Filippi tornerà in onda tra pochissime settimane, ma il rebus cattedre necessitava ancora di chiarimenti per completare il parterre definitivo di insegnanti, di danza e di canto. Una clamorosa indiscrezione arriva da Dagospia, che annuncia un graditissimo ritorno nel programma: “Nel talent show di Maria De Filippi tornerà in cattedra Anna Pettinelli“.

L’insegnante di canto, dopo essere stata assente in cattedra lo scorso anno, tornerà a ricoprire il suo ruolo. In particolare, come riporta il sito, prenderà il posto di una sua illustre collega, che abbandonerà la corte di Maria De Filippi per gettarsi in una nuova avventura professionale in Rai: “La conduttrice radiofonica prenderà il posto di Arisa: la cantante, come dagoanticipato, ha lasciato il talent show e sarà in giuria a The Voice Kids“.

Il rebus professori è risolto, tra grandi ritorni, addii e conferme

Ma, oltre al grande ritorno di Anna Pettinelli e all’addio di Arisa, c’è una terza importante notizia fornita dal portale: la conferma di Raimondo Todaro. Oltre ad Arisa, anche il ballerino era piuttosto incerto sul suo futuro in tv e da tempo si vociferava di un presunto addio ad Amici. Alla fine, però, sembra confermata la sua permanenza nello show. Resta invariata, invece, la situazione che vede coinvolti gli altri professori: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini siederanno nuovamente dietro le rispettive cattedre.

La nuova edizione del talent show, dunque, sta decisamente scaldando i motori. Tutto è pronto per il grande ritorno in tv e, tra le grandi novità anticipate nelle ultime ore, ci sarà la presenza (non ancora confermata) di Mattia Zenzola in qualità di super ospite della prima puntata. Dopo la vittoria nella precedente edizione, sarà lui ad aprire ufficialmente le danze ad Amici 23.











