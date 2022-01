Amici, Alex Rina e Cosmary Fasanelli si baciano/ Lui era fidanzato ma…

All’interno della scuola di “Amici” è nata una nuova coppia. Tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli sarebbe scoppiato l’amore. Nel corso della registrazione di oggi, è stata mostrata la clip del loro primo bacio. Prima della pausa natalizia, Alex e Cosmary erano apparsi molti complici. Sguardi e sorrisi avevano lasciato presagire che ci fossero le basi per approfondire l’intesa. Prima di entrare nella scuola, Cosmary era stata al centro del gossip per via della sua frequentazione con l’ex concorrente di Amici, Aka7even. Dopo la puntata del 2 dicembre, Aka7even aveva commentato la sfida in cui Cosmary aveva ottenuto il banco. Aka7even aveva scritto: “Credo nel karma”. Dopo le voci insistenti, Aka7even aveva però voluto fare chiarezza: “Comunque la gente si fa veramente dei viaggi assurdi. I miei tweet si riferivano ad altro”.

Amici 2021-2022/ Diretta puntata 9 gennaio: Alice conquista il banco, Rudy Zerbi sospende…

Per Cosmary Fasanelli si è aperto un nuovo capitolo sentimentale. Nelle scorse settimane, dopo che Maria De Filippi aveva mandato in onda dei video in cui Alex sembrava avere un feeling particolare con Cosmary, il giovane è stato defowollato dalla fidanzata Chiara che ha deciso di prendere le distanze. I due ragazzi si erano anche fatti un regalo di Natale, una pietra preziosa che simboleggia la forza di superare gli ostacoli e le avversità.

LDA, lite con Elena Manuele ad Amici 2021-2022/ Le pulizie in casetta scatenano il caos

Cosmary Fasanelli discute con Alex Rina: “Devi imparare a…”

Il carattere di Alex Rina ha messo a dura prova Cosmary Fasanelli. Prima delle festività natalizie, i due avevano avuto un duro botta e risposta. L’allievo si era ritrovato da solo a pulire la cucina e aveva lanciato una frecciatina a Cosmary: “Potete venire a darci una mano tutti?! Grazie!”. Cosmary ha subito raggiunto Alex per evitare discussioni. Peccato però che Alex abbia continuato a borbottare e a lamentarsi. Un comportamento che ha fortemente infastidito la ragazza: “Tu ogni tanto devi imparare a non lamentarti e ringraziare”. “Ma che frase è questa? Ma ringraziare a chi? Sono sempre io che aiuto gli altri […] Siete venuti solo perché ci stavo già io a farlo”.

Amici 2021-2022/ Anticipazioni registrazione puntata 9 gennaio: bacio tra Alex e...

La ragazza ha poi aggiunto seccata: “Io non faccio le cose perché le stai facendo tu. Io sono venuta per aiutare quindi anche meno. Non mi conosci. Se una cosa non la voglio fare non la faccio indipendentemente da tutto e tutti”. Alex però ha prontamente replicato: “Io sono qua da tre mesi lo so le cose come girano”. Cosmary non l’ha mandata a dire: “Prenditela in quel posto”. I giovani hanno due caratteri forti e probabilmente saranno destinati a scontrarsi anche nei prossimi mesi. L’amore tra loro durerà o soccomberà per il loro carattere?



© RIPRODUZIONE RISERVATA