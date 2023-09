Amici, Annalisa una “Ragazza sola”?/ Il significato del nuovo singolo

Annalisa diventa 3.0, con “Ragazza sola”: la svolta, nel nuovo singolo

É inarrestabile Annalisa, che dopo il titolo di regina dell’estate rilascia il nuovo singolo “Ragazza sola”. Reduce dal successo dei singoli Bellissima e Mon Amour – lanciati da artista solista passando per il tormentone estivo Disco Paradise nel trio con Articolo 31 e Fedez, l’ex Amici di Maria De Filippi cambia look diventando biond- platino. Come si lascia immortalare nella cover di “Ragazza sola”. Ma non può dirsi una ragazza sola, l’artista dai dischi multiplatino, Annalisa, o almeno non adesso che -cosí come canta nella canzone in uscita l’8 settembre 2023 su tutte le piattaforme musicali- ha una nuova consapevolezza di se stessa, un essere umano che vive in un rollercoaster di esperienza di vita tra cuore e ragione e con l’io al centro dell’attenzione nell’amore.

Annalisa, é in uscita il nuovo album "E poi siamo finiti nel vortice" / Ha inizio il tour e...

“Sembra sola ma é la luna piena, che brucia la schiena di una ragazza sola” , canta una nuova e iconica Annalisa, tra i lyrics del nuovo singolo “Ragazza sola”, ripresi in un post che l’artista condivide sul profilo Instagram. Uno status che presenta la nuova era di un fenomeno nato nella scuola delle arti di Amici di Maria De Filippi.

Annalisa: "Mon Amour" vince il Power Hits Estate SIAE/ Le reazioni alla premiazione

Insomma Ragazza sola vuole essere un invito alla riflessione che si può rischiare di essere più soli senza la solitudine, confidando che la presenza di terzi porti l’unione e l’agognato amore, quindi la felicità, nella propria vita. Ma non solo.

Il significato del testo del singolo

Ragazza sola é la riscoperta di chi impara a bastare a se stesso, che non vuol dire accontentarsi della solitudine, ma anzi vivere dandosi come priorità per amore di se stessi e per gli altri, tenendosi alla larga dal toxic love. Non si può di certo pretendere di essere amati dagli altri, quando non si é in condizioni di amare se stessi. Insomma, si é una mela intera, anche da soli , e la felicità data dall’amore non é resa da una necessaria presenza della “dolce metà”, ma dall’amore di sé che é precursore dell’amore per gli altri.

Annalisa, regina dell'estate 2023/ Batte tutti i tormentoni, con DiscoParadise e Mon amour: la classifica

Ragazza sola può dirsi, quindi, una continuazione in musica nella trilogia della storia che avanza, dopo il cambio di stagioni, Bellissima, Mon Amour, passando per l’amore nel trio-tormentone estivo Disco Paradise. Alle prime ore che seguono il rilascio, intanto, il nuovo video audio Annalisa si impone alla posizione #12 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia.

Intanto, é polemica su LDA, grande assente ai Tim Music Awards 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA