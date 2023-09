Tim Music Awards 2023, LDA grande assente tra gli ospiti/ Lo spoiler e la polemica

Tim Music Awards 2023, LDA non presenzia all’evento? Lo spoiler scatena la polemica web

LDA é il “grande assente” all’evento dei Tim Music Awards, o almeno non figura nello spoiler tra gli artisti ufficializzati per la cerimonia di premiazione musicale. Tanto che é in corso una polemica web, con una compagine dei fan del cantautore di Napoli, sospinti a contestare la non menzione tra i preannunciati artisti attesi come ospiti ai Tim Music Awards 2023. E ad alimentare la fiamma della polemica é l’annuncio diramato online da Gigi D’Alessio, che a mezzo social fa sapere via Instagram di essere confermato tra gli ospiti ai Tim Music Awards, tra i performer e gli artisti attesi alle premiazioni previste in particolare relativamente al volume di vendite e incassi nell’industria musicale. Ma non é tutto. I fan dell’ex Amici 21 ritengono ingiusto che LDA non sia tra gli artisti ufficializzati sul palco dell’evento, dal momento che il giovane é reduce dal conseguimento del disco d’oro certificato FIMI/GFK , per le vendite del singolo debuttato a Sanremo 2023, Se poi domani.

Il padre di Luca D’Alessio in arte LDA, quindi, invece può dirsi confermato nella set-list dell’atteso evento, previsto in due date settembrine, venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023.

Anche quest’anno va in scena l’ evento all’Arena di Verona, la diciassettesima edizione dei TIM Music Awards, l’appuntamento ormai rodato con la conduzione affidata la dodicesima volta consecutiva al duo Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Durante i TIM Music Awards verranno conferiti i premi a tutti gli artisti che abbiano ottenuto i migliori risultati con i loro album, singoli, concerti. Questo, in aggiunta ai premi Speciali.

Anche quest’anno, sono chiamati alla premiazione gli album che abbiano raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino nel periodo compreso tra settembre 2022 e settembre 2023. Nonché i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo di competenza. Non mancano all’appello delle premiazioni neanche quelle relative alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante), svoltisi nel periodo a cavallo tra settembre 2022 e settembre 2023.

Le altre anticipazioni dei Tim Music Awards 2023

Tra gli artisti previsti, che saliranno sul palco dell’Arena di Verona per i TIM Music Awards, ad eccezione fatta per LDA non confermato: Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresh. Clara, Gigi D’Alessio, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra. Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango. E poi ancora, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Me Contro Te, Marco Mengoni, Mr. Rain, Matteo Paolillo. E ancora Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Ma non mancano poi neanche le sorprese, tra cui potrebbe esservi la presenza di LDA, ex concorrente cantautore ad Amici 21.

Giovedì 14 settembre alle ore 20, sempre dall’Arena di Verona, Nek e Carolina Di Domenico conducono invece TIM Music Awards – La Festa. Un evento di introduzione musicale alle date previste delle premiazioni, che porterà nelle case la musica di alcuni tra gli artisti più conosciuti e amati del momento. E, intanto, LDA annuncia il rilascio del nuovo singolo…











